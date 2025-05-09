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Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине

Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине - 09.05.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал к прекращению огня на Украине сроком 30 дней, заявив, что к этому можно прийти очень быстро, а в качестве... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T00:03+0300

2025-05-09T00:03+0300

2025-05-09T00:03+0300

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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал к прекращению огня на Украине сроком 30 дней, заявив, что к этому можно прийти очень быстро, а в качестве меры контроля за соблюдением этой договоренности пригрозил ввести санкции. "Переговоры России и Украины продолжаются. США призывают к 30-дневному прекращению огня без предварительных условий", - написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social. Президент выразил надежду на то, что приемлемого прекращения огня будет установлено, и за его соблюдением будут наблюдать, при этом на обе стороны конфликта ляжет ответственность прямых переговоров. "В случае нарушения режима прекращения огня США и их партнеры введут дополнительные санкции", - подчеркнул Трамп. Американский лидер заявил, что сохраняет приверженность достижению долгосрочного мира между РФ и Украиной вместе с Европой. "Прекращение огня должно привести к мирному соглашению. Это может быть сделано очень быстро. И я буду доступен моментально, если мои услуги понадобятся", - отметил Трамп.

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украина, сша, дональд трамп