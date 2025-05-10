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Бразилия не поддается на давление Запада, заявил эксперт

Бразилия не поддается на давление Запада, заявил эксперт - 10.05.2025, ПРАЙМ

Бразилия не поддается на давление Запада, заявил эксперт

Приезд президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Россию на празднование 80-летия Победы говорит о том, что Бразилия не поддается на давление Запада,... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T00:21+0300

2025-05-10T00:21+0300

2025-05-10T00:21+0300

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 мая - ПРАЙМ. Приезд президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Россию на празднование 80-летия Победы говорит о том, что Бразилия не поддается на давление Запада, сообщил РИА Новости исследователь бразильского университета Жетулиу Варгаса Леонарду Пас. В пятницу президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Бразилия отказалась быть против России на фоне требований США и Европы, поскольку Бразилия считает, что у войны есть политическое решение и что санкции не разрешат конфликт", - сказал Пас. Он отметил, что Бразилия старается занимать нейтральную, независимую позицию, поэтому могла бы стать хорошим посредником в разрешении конфликта на Украине. Говоря об отношениях России и Бразилии, Пас отметил, что они находятся на хорошем уровне и нет риска того, что это может измениться.

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общество , россия, бразилия, запад, москва, лула да силва, владимир путин