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Бразилия выразила готовность помочь с переговорами России и Украины - 10.05.2025, ПРАЙМ
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Бразилия выразила готовность помочь с переговорами России и Украины
Бразилия выразила готовность помочь с переговорами России и Украины - 10.05.2025, ПРАЙМ
Бразилия выразила готовность помочь с переговорами России и Украины
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что высказал российскому коллеге Владимиру Путину на встрече в Москве готовность Бразилии вместе с Китаем и | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T11:25+0300
2025-05-10T11:25+0300
политика
россия
бразилия
лула да силва
владимир путин
украина
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что высказал российскому коллеге Владимиру Путину на встрече в Москве готовность Бразилии вместе с Китаем и другими странами помочь переговорам России и Украины при соответствующем желании этих стран. На пресс-конференции по итогам своего визита в Россию Лула да Силва отметил, что обсуждал вопрос конфликта на Украине "до, во время и после" визита в РФ. "Бразилия входит в группу стран вместе с Китаем и развивающимися странами, группу "Друзей мира", и я сказал президенту Путину, что мы готовы помочь переговорам, если две страны, которые друг другу противостоят, этого хотят", - сказал президент.Кроме того, Лула да Силва заявил, что Бразилия считает безумием подстегивать конфликт на Украине и мешать мирным переговорам."Бразилия считает, что безумно подстегивать этот конфликт, это безумие. Вы знаете, Европа перевооружается, боясь войны, что безумно, Англия перевооружается, Япония перевооружается. То есть мы тратим триллионы долларов на оружие, когда миру нужно, чтобы мы их тратили на образование, здравоохранение и продовольствие для голодающих. Вот такой мир мы хотим построить", - сказал бразильский лидер.
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россия, бразилия, лула да силва, владимир путин, украина
Политика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва, Владимир Путин, УКРАИНА
11:25 10.05.2025
 
Бразилия выразила готовность помочь с переговорами России и Украины

Лула да Силва: Бразилия и другие страны готовы помочь с переговорами по Украине

© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do PlanaltoПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что высказал российскому коллеге Владимиру Путину на встрече в Москве готовность Бразилии вместе с Китаем и другими странами помочь переговорам России и Украины при соответствующем желании этих стран.
На пресс-конференции по итогам своего визита в Россию Лула да Силва отметил, что обсуждал вопрос конфликта на Украине "до, во время и после" визита в РФ.
"Бразилия входит в группу стран вместе с Китаем и развивающимися странами, группу "Друзей мира", и я сказал президенту Путину, что мы готовы помочь переговорам, если две страны, которые друг другу противостоят, этого хотят", - сказал президент.
Кроме того, Лула да Силва заявил, что Бразилия считает безумием подстегивать конфликт на Украине и мешать мирным переговорам.
"Бразилия считает, что безумно подстегивать этот конфликт, это безумие. Вы знаете, Европа перевооружается, боясь войны, что безумно, Англия перевооружается, Япония перевооружается. То есть мы тратим триллионы долларов на оружие, когда миру нужно, чтобы мы их тратили на образование, здравоохранение и продовольствие для голодающих. Вот такой мир мы хотим построить", - сказал бразильский лидер.
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ПолитикаРОССИЯБРАЗИЛИЯЛула да СилваВладимир ПутинУКРАИНА
 
 
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