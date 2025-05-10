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В России доступен для покупки новый кроссовер Chevrolet Tracker - 10.05.2025, ПРАЙМ
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В России доступен для покупки новый кроссовер Chevrolet Tracker
В России доступен для покупки новый кроссовер Chevrolet Tracker - 10.05.2025, ПРАЙМ
В России доступен для покупки новый кроссовер Chevrolet Tracker
Благодаря параллельному импорту на российском авторынке стал доступен для покупки новый кроссовер Chevrolet Tracker по цене от 1,65 миллиона рублей, сообщает... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T14:08+0300
2025-05-10T14:09+0300
авто
продажа автомобилей
chevrolet
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Благодаря параллельному импорту на российском авторынке стал доступен для покупки новый кроссовер Chevrolet Tracker по цене от 1,65 миллиона рублей, сообщает портал "Автоновости дня".Согласно данным портала, за минимальную цену авто предлагает на одной из онлайн-площадок компания из Владивостока. Портал также сопоставил цену нового кроссовера с ценой седана LADA Vesta, который в комплектации Life с вариатором стоит около 1,68 миллиона рублей, а в топовом варианте Techno — уже почти 1,96 миллиона рублей.Хотя подробности по оснащению и срокам доставки в объявлении компании не раскрываются, по фотографиям можно судить, что кроссовер укомплектован салоном с отделкой из экокожи, сенсорной мультимедийной системой, люком, климат-контролем, кнопкой запуска двигателя и рулем с частичным функционалом. Под капотом установлена 1,0-литровая турбированная "тройка" мощностью 116 л.с., агрегатированная с классическим шестиступенчатым автоматом.В Перми аналогичная версия с этим мотором продается за 2,04 миллиона рублей, а в Уфе и Москве доступны более мощные модификации с 1,2-литровым двигателем на 132 силы. В Башкирии такие машины стоят 2,5–2,7 миллиона рублей, в столице — 2,59 миллиона, пишет "Автоновости дня".Кроме того, дополняет портал, один из подмосковных автосалонов предлагает версию с 1,3-литровым турбомотором мощностью 165 л.с. и вариатором. При этом все представленные автомобили имеют исключительно передний привод. Chevrolet Tracker последнего поколения базируется на архитектуре Global Emerging Markets (GEM), разработанной General Motors совместно с китайским производителем SAIC. Габариты модели компактны: длина — 4270 мм, ширина — 1791 мм, высота — 1627 мм при колёсной базе 2570 мм, что делает её меньше таких конкурентов, как Chery Tiggo 4 или Geely Coolray.
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авто, продажа автомобилей, chevrolet
Авто, продажа автомобилей, Chevrolet
14:08 10.05.2025 (обновлено: 14:09 10.05.2025)
 
В России доступен для покупки новый кроссовер Chevrolet Tracker

"Автоновости дня": новый Chevrolet Tracker доступен для покупки от 1,65 миллиона рублей

© Фото : ChevroletАвтомобиль Chevrolet Tracker
Автомобиль Chevrolet Tracker - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© Фото : Chevrolet
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Благодаря параллельному импорту на российском авторынке стал доступен для покупки новый кроссовер Chevrolet Tracker по цене от 1,65 миллиона рублей, сообщает портал "Автоновости дня".
Согласно данным портала, за минимальную цену авто предлагает на одной из онлайн-площадок компания из Владивостока. Портал также сопоставил цену нового кроссовера с ценой седана LADA Vesta, который в комплектации Life с вариатором стоит около 1,68 миллиона рублей, а в топовом варианте Techno — уже почти 1,96 миллиона рублей.
Хотя подробности по оснащению и срокам доставки в объявлении компании не раскрываются, по фотографиям можно судить, что кроссовер укомплектован салоном с отделкой из экокожи, сенсорной мультимедийной системой, люком, климат-контролем, кнопкой запуска двигателя и рулем с частичным функционалом. Под капотом установлена 1,0-литровая турбированная "тройка" мощностью 116 л.с., агрегатированная с классическим шестиступенчатым автоматом.
В Перми аналогичная версия с этим мотором продается за 2,04 миллиона рублей, а в Уфе и Москве доступны более мощные модификации с 1,2-литровым двигателем на 132 силы. В Башкирии такие машины стоят 2,5–2,7 миллиона рублей, в столице — 2,59 миллиона, пишет "Автоновости дня".
Кроме того, дополняет портал, один из подмосковных автосалонов предлагает версию с 1,3-литровым турбомотором мощностью 165 л.с. и вариатором. При этом все представленные автомобили имеют исключительно передний привод.
Chevrolet Tracker последнего поколения базируется на архитектуре Global Emerging Markets (GEM), разработанной General Motors совместно с китайским производителем SAIC. Габариты модели компактны: длина — 4270 мм, ширина — 1791 мм, высота — 1627 мм при колёсной базе 2570 мм, что делает её меньше таких конкурентов, как Chery Tiggo 4 или Geely Coolray.
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