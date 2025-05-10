https://1prime.ru/20250510/energetika-857448411.html

Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере - 10.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

Россия и Вьетнам договорились о дальнейшем сотрудничестве в нефтегазовой сфере, передает корреспондент РИА Новости. | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T16:21+0300

2025-05-10T16:21+0300

2025-05-10T16:21+0300

энергетика

россия

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нефть

газ

газ и нефть

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам договорились о дальнейшем сотрудничестве в нефтегазовой сфере, передает корреспондент РИА Новости. "Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко и вице-премьер правительства, министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шон осуществляют обмен подписанными соглашением о дальнейшем сотрудничестве в нефтегазовой сфере", - объявили на торжественной церемонии подписания совместных документов с представителями Вьетнама.

https://1prime.ru/20250510/soglashenie-857448126.html

вьетнам

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россия, вьетнам, нефть, газ, газ и нефть