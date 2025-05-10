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Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых энергопроектов - 10.05.2025, ПРАЙМ
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Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых энергопроектов
Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых энергопроектов - 10.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых энергопроектов
Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых энергопроектов, включая поставки и переработку нефти и сжиженного природного газа из России, говорится в... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T17:27+0300
2025-05-10T17:27+0300
энергетика
россия
газ
вьетнам
нефть
газ и нефть
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых энергопроектов, включая поставки и переработку нефти и сжиженного природного газа из России, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. "Стороны договорились укреплять сотрудничество в области энергетики и нефтегазовой промышленности, а также в обеспечении энергетической безопасности путем повышения эффективности действующих и продвижения новых энергетических и нефтегазовых проектов, реализуемых в соответствии с положениями действующего законодательства и стратегическими интересами каждой из Сторон, включая поставки, переработку сырой нефти и сжиженного природного газа из России во Вьетнам. Подтверждают готовность изучить возможности кооперации в строительстве новых и модернизации действующих объектов электроэнергетики", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что руководство двух стран поддерживает создание благоприятных условий для расширения деятельности российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских нефтегазовых компаний в Российской Федерации в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама, а также международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.
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россия, газ, вьетнам, нефть, газ и нефть
Энергетика, РОССИЯ, Газ, ВЬЕТНАМ, Нефть, Газ и нефть
17:27 10.05.2025
 
Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых энергопроектов

Россия и Вьетнам договорились продвигать новые энергопроекты, в том числе поставки нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых энергопроектов, включая поставки и переработку нефти и сжиженного природного газа из России, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.
"Стороны договорились укреплять сотрудничество в области энергетики и нефтегазовой промышленности, а также в обеспечении энергетической безопасности путем повышения эффективности действующих и продвижения новых энергетических и нефтегазовых проектов, реализуемых в соответствии с положениями действующего законодательства и стратегическими интересами каждой из Сторон, включая поставки, переработку сырой нефти и сжиженного природного газа из России во Вьетнам. Подтверждают готовность изучить возможности кооперации в строительстве новых и модернизации действующих объектов электроэнергетики", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что руководство двух стран поддерживает создание благоприятных условий для расширения деятельности российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских нефтегазовых компаний в Российской Федерации в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама, а также международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.
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ЭнергетикаРОССИЯГазВЬЕТНАМНефтьГаз и нефть
 
 
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