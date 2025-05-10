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Россия возобновила импорт косметики из США

Россия возобновила импорт косметики из США - 10.05.2025, ПРАЙМ

Россия возобновила импорт косметики из США

Россия в феврале и марте возобновила импорт косметики из США, при этом в начале весны закупки стали максимальными за три года, следует из анализа РИА Новости... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T09:04+0300

2025-05-10T09:04+0300

2025-05-10T09:04+0300

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия в феврале и марте возобновила импорт косметики из США, при этом в начале весны закупки стали максимальными за три года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Россия вновь начала ввозить косметику из Штатов в феврале, хотя и всего на 15,8 тысячи долларов. Однако в марте импорт вырос уже до 504 тысяч долларов, что стало максимальным значением за три года. Главным образом российские компании в марте ввозили румяна (493,6 тысячи долларов), а также лак и уход для ногтей (10 тысяч долларов). Стабильные поставки американской косметики на российский рынок прекратились в июне 2023 года, при этом небольшая партия, всего на несколько тысяч долларов, была отгружена в Россию в октябре прошлого года.

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бизнес, россия, сша, косметика, импорт