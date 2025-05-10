Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия возобновила импорт косметики из США - 10.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250510/kosmetika-857442969.html
Россия возобновила импорт косметики из США
Россия возобновила импорт косметики из США - 10.05.2025, ПРАЙМ
Россия возобновила импорт косметики из США
Россия в феврале и марте возобновила импорт косметики из США, при этом в начале весны закупки стали максимальными за три года, следует из анализа РИА Новости... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T09:04+0300
2025-05-10T09:04+0300
экономика
бизнес
россия
сша
косметика
импорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/10/831841001_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_cc14424e7ff6f9111548cba59eefe84f.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия в феврале и марте возобновила импорт косметики из США, при этом в начале весны закупки стали максимальными за три года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Россия вновь начала ввозить косметику из Штатов в феврале, хотя и всего на 15,8 тысячи долларов. Однако в марте импорт вырос уже до 504 тысяч долларов, что стало максимальным значением за три года. Главным образом российские компании в марте ввозили румяна (493,6 тысячи долларов), а также лак и уход для ногтей (10 тысяч долларов). Стабильные поставки американской косметики на российский рынок прекратились в июне 2023 года, при этом небольшая партия, всего на несколько тысяч долларов, была отгружена в Россию в октябре прошлого года.
https://1prime.ru/20250506/ryba-857325128.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/10/831841001_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_c0a322b52590875f76bc1e863009d1c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сша, косметика, импорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, США, косметика, импорт
09:04 10.05.2025
 
Россия возобновила импорт косметики из США

Закупки России косметики из США достигли максимума впервые за три года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомада
Помада - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия в феврале и марте возобновила импорт косметики из США, при этом в начале весны закупки стали максимальными за три года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Россия вновь начала ввозить косметику из Штатов в феврале, хотя и всего на 15,8 тысячи долларов. Однако в марте импорт вырос уже до 504 тысяч долларов, что стало максимальным значением за три года.
Главным образом российские компании в марте ввозили румяна (493,6 тысячи долларов), а также лак и уход для ногтей (10 тысяч долларов).
Стабильные поставки американской косметики на российский рынок прекратились в июне 2023 года, при этом небольшая партия, всего на несколько тысяч долларов, была отгружена в Россию в октябре прошлого года.
Разгрузка кильки у заводского причала. - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Россия увеличила импорт рыбы и морепродуктов из Китая
6 мая, 16:34
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСШАкосметикаимпорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала