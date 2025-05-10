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Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых операторов - 10.05.2025, ПРАЙМ
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Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых операторов
Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых операторов - 10.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых операторов
Россия и Вьетнам поддерживают расширение работы российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских компаний в РФ, говорится в... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T17:15+0300
2025-05-10T17:15+0300
энергетика
россия
вьетнам
нефть
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам поддерживают расширение работы российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских компаний в РФ, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Руководство двух стран поддерживает создание благоприятных условий для расширения деятельности российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских нефтегазовых компаний в Российской Федерации в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама, а также международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года", - говорится в документе.
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россия, вьетнам, нефть
Энергетика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Нефть
17:15 10.05.2025
 
Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых операторов

Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых операторов на шельфе Вьетнама

Добыча нефти в РФ
Добыча нефти в РФ
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам поддерживают расширение работы российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских компаний в РФ, говорится в совместной декларации двух стран.
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
"Руководство двух стран поддерживает создание благоприятных условий для расширения деятельности российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских нефтегазовых компаний в Российской Федерации в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама, а также международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года", - говорится в документе.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере
16:21
 
ЭнергетикаРОССИЯВЬЕТНАМНефть
 
 
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