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Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых операторов
Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых операторов - 10.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых операторов
Россия и Вьетнам поддерживают расширение работы российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских компаний в РФ, говорится в... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T17:15+0300
2025-05-10T17:15+0300
2025-05-10T17:15+0300
энергетика
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам поддерживают расширение работы российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских компаний в РФ, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Руководство двух стран поддерживает создание благоприятных условий для расширения деятельности российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских нефтегазовых компаний в Российской Федерации в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама, а также международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250510/energetika-857448411.html
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россия, вьетнам, нефть
Энергетика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Нефть
Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых операторов
Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых операторов на шельфе Вьетнама
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам поддерживают расширение работы российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских компаний в РФ, говорится в совместной декларации двух стран.
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
"Руководство двух стран поддерживает создание благоприятных условий для расширения деятельности российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских нефтегазовых компаний в Российской Федерации в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама, а также международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года", - говорится в документе.
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере