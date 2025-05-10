https://1prime.ru/20250510/peremirie-857447301.html

"Это умно?" Медведев высмеял планы Запада принудить Россию к перемирию

"Это умно?" Медведев высмеял планы Запада принудить Россию к перемирию - 10.05.2025, ПРАЙМ

"Это умно?" Медведев высмеял планы Запада принудить Россию к перемирию

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне визита лидеров четырех стран Европы в Киев высмеял планы стран принудить Россию к перемирию под угрозой | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T15:38+0300

2025-05-10T15:38+0300

2025-05-10T15:39+0300

спецоперация на украине

дмитрий медведев

конфликт на украине

запад

перемирие

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне визита лидеров четырех стран Европы в Киев высмеял планы стран принудить Россию к перемирию под угрозой введения новых санкций. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи "коалиции желающих" заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня сроком как минимум на 30 дней с понедельника. "Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсуждать мир в Киеве. Вместо этого они выпаливали угрозы против России. Либо перемирие с передышкой для бандеровского полчища, либо новые санкции. Думаете, это умно? Засуньте эти планы по миру в ваши пангендерные задницы!" - написал Медведев на английском в соцсети X. Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявил, что новый пакет санкций против России может быть введен в течение нескольких дней в случае непринятия Москвой условий перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России. По его словам, необходимо устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией. Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

https://1prime.ru/20250508/medvedev-857403118.html

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дмитрий медведев, конфликт на украине, запад, перемирие