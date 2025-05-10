https://1prime.ru/20250510/peremirie-857448663.html
"Даже как-то обидно". В России разгадали замысел Запада по перемирию
"Даже как-то обидно". В России разгадали замысел Запада по перемирию - 10.05.2025, ПРАЙМ
"Даже как-то обидно". В России разгадали замысел Запада по перемирию
Украина вместе со своими западными покровителями пытаются "пропихнуть" Российской Федерации новые "минские соглашения", чтобы выиграть время на перевооружение... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T16:15+0300
2025-05-10T16:15+0300
2025-05-10T16:16+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
запад
перемирие
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:124:795:571_1920x0_80_0_0_fed89361137152a258406eaa904cb367.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Украина вместе со своими западными покровителями пытаются "пропихнуть" Российской Федерации новые "минские соглашения", чтобы выиграть время на перевооружение. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал военный корреспондент Александр Коц. Таким образом российский военкор расценил заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибири о том, что Киев и его союзники готовы объявить полное прекращение огня без предварительных условий на 30 дней.По мнению Коца, путем объявления перемирия России "открыто пытаются пропихнуть третьи минские", чтобы дать передышку Украине, "во время которой ВСУ будут тайком накачивать оружием и снарядами". В результате "озверевший хохол", по словам военкора, "вновь ломанется в Курскую область"При этом Коц отметил явное противоречие в позиции киевских союзников: Запад объявляет о готовности к безусловному перемирию на суше, в воздухе, а сам тем временем готовит новые поставки вооружений на миллиарды долларов. В этой связи примечательно, что в ФРГ решили засекретить информацию о военной помощи Украине."Даже как-то обидно, за каких идиотов нас там держат", — подытожил военкор.
https://1prime.ru/20250510/peremirie-857447301.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:50:795:646_1920x0_80_0_0_5be110dedf8b4bf9b321c7023cd532ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конфликт на украине, запад, перемирие, мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ЗАПАД, перемирие, мнение
"Даже как-то обидно". В России разгадали замысел Запада по перемирию
Коц: союзники Киева проталкивают новые минские соглашения ради перевооружения
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ.
Украина вместе со своими западными покровителями пытаются "пропихнуть" Российской Федерации новые "минские соглашения", чтобы выиграть время на перевооружение. Такое мнение в своем Telegram-канале
высказал военный корреспондент Александр Коц.
Таким образом российский военкор расценил заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибири о том, что Киев и его союзники готовы объявить полное прекращение огня без предварительных условий на 30 дней.
По мнению Коца, путем объявления перемирия России "открыто пытаются пропихнуть третьи минские", чтобы дать передышку Украине, "во время которой ВСУ будут тайком накачивать оружием и снарядами". В результате "озверевший хохол", по словам военкора, "вновь ломанется в Курскую область"
"Это умно?" Медведев высмеял планы Запада принудить Россию к перемирию
При этом Коц отметил явное противоречие в позиции киевских союзников: Запад объявляет о готовности к безусловному перемирию на суше, в воздухе, а сам тем временем готовит новые поставки вооружений на миллиарды долларов. В этой связи примечательно, что в ФРГ решили засекретить информацию о военной помощи Украине.
"Даже как-то обидно, за каких идиотов нас там держат", — подытожил военкор.