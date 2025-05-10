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США готовы обеспечить мониторинг прекращения огня на Украине, заявил Макрон

США готовы обеспечить мониторинг прекращения огня на Украине, заявил Макрон - 10.05.2025, ПРАЙМ

США готовы обеспечить мониторинг прекращения огня на Украине, заявил Макрон

Вашингтон готов сыграть ведущую роль в мониторинге прекращения огня на Украине в рамках предложенного Западом 30-дневного перемирия, заявил президент Франции... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T16:45+0300

2025-05-10T16:45+0300

2025-05-10T16:45+0300

спецоперация на украине

эммануэль макрон

конфликт на украине

прекращение огня

сша

мониторинг

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ПАРИЖ, 10 мая - ПРАЙМ. Вашингтон готов сыграть ведущую роль в мониторинге прекращения огня на Украине в рамках предложенного Западом 30-дневного перемирия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Никаких предварительных условий для этого прекращения огня ни со стороны украинцев, ни со стороны русских. Оно рассчитано на 30 дней на земле, в море и в воздухе с мониторингом, в основном обеспеченным США, и которому будут способствовать все готовые к этому европейцы", - сказал он на пресс-конференции в Киеве. Трансляция велась на YouTube-канале радиостанции franceinfo. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Минобороны РФ в субботу сообщило, что российские Вооруженные силы продолжают соблюдать режим прекращения огня. При этом ВС РФ зеркально реагируют на нарушения перемирия со стороны ВСУ, добавили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, украинские военные нарушили режим прекращения огня 9318 раз. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.

https://1prime.ru/20250510/peremirie-857448663.html

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эммануэль макрон, конфликт на украине, прекращение огня, сша, мониторинг