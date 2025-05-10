Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США одобрили передачу Украине дальнобойных и зенитных ракет, пишет NYT - 10.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250510/rakety-857454806.html
США одобрили передачу Украине дальнобойных и зенитных ракет, пишет NYT
США одобрили передачу Украине дальнобойных и зенитных ракет, пишет NYT - 10.05.2025, ПРАЙМ
США одобрили передачу Украине дальнобойных и зенитных ракет, пишет NYT
Власти США одобрили передачу 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для систем ПВО Patriot на Украину из Германии, сообщает издание New York Times. | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T22:54+0300
2025-05-10T23:04+0300
спецоперация на украине
сша
германия
поставки вооружения
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Власти США одобрили передачу 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для систем ПВО Patriot на Украину из Германии, сообщает издание New York Times. "В пятницу представитель конгресса заявил, что Соединенные Штаты одобрили передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot на Украину", - пишет издание. Газета напоминает, что производимое в США вооружение даже в случае владения им другой страной не может быть экспортировано без одобрения американского правительства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250509/tramp-857406967.html
сша
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, германия, поставки вооружения, украина
Спецоперация на Украине, США, ГЕРМАНИЯ, поставки вооружения, УКРАИНА
22:54 10.05.2025 (обновлено: 23:04 10.05.2025)
 
США одобрили передачу Украине дальнобойных и зенитных ракет, пишет NYT

NYT: США одобрили передачу Киеву дальнобойных ракет и ракет для Patriot из ФРГ

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Власти США одобрили передачу 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для систем ПВО Patriot на Украину из Германии, сообщает издание New York Times.
"В пятницу представитель конгресса заявил, что Соединенные Штаты одобрили передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot на Украину", - пишет издание.
Газета напоминает, что производимое в США вооружение даже в случае владения им другой страной не может быть экспортировано без одобрения американского правительства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине
9 мая, 00:03
 
Спецоперация на УкраинеСШАГЕРМАНИЯпоставки вооруженияУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала