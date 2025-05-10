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США одобрили передачу Украине дальнобойных и зенитных ракет, пишет NYT
США одобрили передачу Украине дальнобойных и зенитных ракет, пишет NYT - 10.05.2025, ПРАЙМ
США одобрили передачу Украине дальнобойных и зенитных ракет, пишет NYT
Власти США одобрили передачу 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для систем ПВО Patriot на Украину из Германии, сообщает издание New York Times. | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T22:54+0300
2025-05-10T22:54+0300
2025-05-10T23:04+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Власти США одобрили передачу 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для систем ПВО Patriot на Украину из Германии, сообщает издание New York Times. "В пятницу представитель конгресса заявил, что Соединенные Штаты одобрили передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot на Украину", - пишет издание. Газета напоминает, что производимое в США вооружение даже в случае владения им другой страной не может быть экспортировано без одобрения американского правительства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша, германия, поставки вооружения, украина
Спецоперация на Украине, США, ГЕРМАНИЯ, поставки вооружения, УКРАИНА
США одобрили передачу Украине дальнобойных и зенитных ракет, пишет NYT
NYT: США одобрили передачу Киеву дальнобойных ракет и ракет для Patriot из ФРГ
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Власти США одобрили передачу 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для систем ПВО Patriot на Украину из Германии, сообщает издание New York Times.
"В пятницу представитель конгресса заявил, что Соединенные Штаты одобрили передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot на Украину", - пишет издание.
Газета напоминает, что производимое в США вооружение даже в случае владения им другой страной не может быть экспортировано без одобрения американского правительства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине