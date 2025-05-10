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Россия и Вьетнам подписали "дорожную карту" по атомной энергии

Россия и Вьетнам подписали "дорожную карту" по атомной энергии - 10.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам подписали "дорожную карту" по атомной энергии

Госкорпорация "Росатом" подписала с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного использования атомной энергии до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости. | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T16:15+0300

2025-05-10T16:15+0300

2025-05-10T16:15+0300

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" подписала с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного использования атомной энергии до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости. "Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев и министр науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Мань Хунг подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии на 2025-2030 годы", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.

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россия, росатом, вьетнам, сотрудничество, аэс