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Россия и Вьетнам подписали "дорожную карту" по атомной энергии - 10.05.2025, ПРАЙМ
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Россия и Вьетнам подписали "дорожную карту" по атомной энергии
Россия и Вьетнам подписали "дорожную карту" по атомной энергии - 10.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам подписали "дорожную карту" по атомной энергии
Госкорпорация "Росатом" подписала с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного использования атомной энергии до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости. | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T16:15+0300
2025-05-10T16:15+0300
россия
росатом
вьетнам
сотрудничество
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" подписала с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного использования атомной энергии до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости. "Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев и министр науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Мань Хунг подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии на 2025-2030 годы", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.
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россия, росатом, вьетнам, сотрудничество, аэс
РОССИЯ, Росатом, ВЬЕТНАМ, сотрудничество, АЭС
16:15 10.05.2025
 
Россия и Вьетнам подписали "дорожную карту" по атомной энергии

"Росатом" подписал с Вьетнамом "дорожную карту" по мирному использованию атомной энергии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк"Росатом"
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" подписала с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного использования атомной энергии до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости.
"Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев и министр науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Мань Хунг подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии на 2025-2030 годы", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
ВТБ и "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о сотрудничестве
16:06
 
РОССИЯРосатомВЬЕТНАМсотрудничествоАЭС
 
 
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