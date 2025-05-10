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Россия и Вьетнам подпишут соглашение о строительстве АЭС
Россия и Вьетнам подпишут соглашение о строительстве АЭС - 10.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам подпишут соглашение о строительстве АЭС
Россия и Вьетнам намерены в сжатые сроки провести переговоры и подписать соглашение о строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама, говорится в... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T17:08+0300
2025-05-10T17:08+0300
2025-05-10T17:21+0300
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам намерены в сжатые сроки провести переговоры и подписать соглашение о строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. "Стороны подтверждают важность активизации сотрудничества по проекту строительства на территории Вьетнама Центра ядерной науки и технологий, а также в области подготовки в российских образовательных организациях вьетнамских студентов по специальностям, связанным с мирным использованием атомной энергии, подчеркивают необходимость продвижения кооперации в области возобновляемой и "чистой" энергетики. Согласились в сжатые сроки провести переговоры и подписать межправительственные соглашения о строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама с применением передовых технологий при строгом соблюдении норм ядерной и радиационной безопасности и в интересах обеспечения социально-экономического развития", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
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россия, вьетнам, аэс
Энергетика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, АЭС
Россия и Вьетнам подпишут соглашение о строительстве АЭС
РФ и Вьетнам в сжатые сроки подпишут соглашение о строительстве АЭС на территории Вьетнама
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам намерены в сжатые сроки провести переговоры и подписать соглашение о строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.
"Стороны подтверждают важность активизации сотрудничества по проекту строительства на территории Вьетнама Центра ядерной науки и технологий, а также в области подготовки в российских образовательных организациях вьетнамских студентов по специальностям, связанным с мирным использованием атомной энергии, подчеркивают необходимость продвижения кооперации в области возобновляемой и "чистой" энергетики. Согласились в сжатые сроки провести переговоры и подписать межправительственные соглашения о строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама с применением передовых технологий при строгом соблюдении норм ядерной и радиационной безопасности и в интересах обеспечения социально-экономического развития", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию