https://1prime.ru/20250510/zelenskiy-857454069.html

"Что делать с Херсоном?" Зеленский отреагировал на идею о буферной зоне

"Что делать с Херсоном?" Зеленский отреагировал на идею о буферной зоне - 10.05.2025, ПРАЙМ

"Что делать с Херсоном?" Зеленский отреагировал на идею о буферной зоне

Глава киевского режима Владимир Зеленский, которого цитирует Telegram-канал "Политика Страны", раскритиковал предложение Кита Келлога, специального... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T21:40+0300

2025-05-10T21:40+0300

2025-05-10T21:40+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

кит келлог

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский, которого цитирует Telegram-канал "Политика Страны", раскритиковал предложение Кита Келлога, специального представителя президента США Дональда Трампа, о создании буферной зоны по линии боевого соприкосновения ВС РФ и ВСУ.Предложение Келлога создать демилитаризованную зону на 15 километров вглубь России и Украины глава киевского режима отверг, назвав в качестве аргумента несколько причин."Даже если говорить о 15 километрах, что будем делать с Херсоном?" - вопросил Зеленский.По его словам, в случае реализации предложения спецпредставителя США "у всех будет вроде бы мир, а у Херсона, Харькова и Сум будет продолжаться война". "Идея на сегодняшний день неживая", — резюмировал глава киевского режима.Примечательно, что до этого Зеленский согласился с идеей о прекращении огня на 30 дней, отметив, что указанное перемирие станет реальным показателем движения к миру.

https://1prime.ru/20250509/sanktsii-857432367.html

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владимир зеленский, кит келлог