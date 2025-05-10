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"Что делать с Херсоном?" Зеленский отреагировал на идею о буферной зоне
"Что делать с Херсоном?" Зеленский отреагировал на идею о буферной зоне - 10.05.2025, ПРАЙМ
"Что делать с Херсоном?" Зеленский отреагировал на идею о буферной зоне
Глава киевского режима Владимир Зеленский, которого цитирует Telegram-канал "Политика Страны", раскритиковал предложение Кита Келлога, специального... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T21:40+0300
2025-05-10T21:40+0300
2025-05-10T21:40+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
кит келлог
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский, которого цитирует Telegram-канал "Политика Страны", раскритиковал предложение Кита Келлога, специального представителя президента США Дональда Трампа, о создании буферной зоны по линии боевого соприкосновения ВС РФ и ВСУ.Предложение Келлога создать демилитаризованную зону на 15 километров вглубь России и Украины глава киевского режима отверг, назвав в качестве аргумента несколько причин."Даже если говорить о 15 километрах, что будем делать с Херсоном?" - вопросил Зеленский.По его словам, в случае реализации предложения спецпредставителя США "у всех будет вроде бы мир, а у Херсона, Харькова и Сум будет продолжаться война". "Идея на сегодняшний день неживая", — резюмировал глава киевского режима.Примечательно, что до этого Зеленский согласился с идеей о прекращении огня на 30 дней, отметив, что указанное перемирие станет реальным показателем движения к миру.
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владимир зеленский, кит келлог
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Кит Келлог
"Что делать с Херсоном?" Зеленский отреагировал на идею о буферной зоне
Зеленский назвал идею Келлога о создании буферной зоны по линии фронта "неживой"
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский, которого цитирует Telegram-канал "Политика Страны", раскритиковал предложение Кита Келлога, специального представителя президента США Дональда Трампа, о создании буферной зоны по линии боевого соприкосновения ВС РФ и ВСУ.
Предложение Келлога создать демилитаризованную зону на 15 километров вглубь России и Украины глава киевского режима отверг, назвав в качестве аргумента несколько причин.
"Даже если говорить о 15 километрах, что будем делать с Херсоном?" - вопросил Зеленский.
По его словам, в случае реализации предложения спецпредставителя США "у всех будет вроде бы мир, а у Херсона, Харькова и Сум будет продолжаться война".
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"Идея на сегодняшний день неживая", — резюмировал глава киевского режима.
Примечательно, что до этого Зеленский согласился с идеей о прекращении огня на 30 дней, отметив, что указанное перемирие станет реальным показателем движения к миру.