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Эксперты Авито Авто рассказали, сколько стоят люксовые авто в России - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперты Авито Авто рассказали, сколько стоят люксовые авто в России
Эксперты Авито Авто рассказали, сколько стоят люксовые авто в России - 11.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты Авито Авто рассказали, сколько стоят люксовые авто в России
Эксперты Авито Авто составили рейтинг самых дорогих автомобилей, представленных в каталоге Селекта – сервиса для покупки авто у проверенных дилеров. По данным... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T10:00+0300
2025-05-11T10:00+0300
авто
продажа автомобилей
авито
rolls-royce
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто составили рейтинг самых дорогих автомобилей, представленных в каталоге Селекта – сервиса для покупки авто у проверенных дилеров. По данным аналитиков, самая высокая средняя цена – за автомобили марки Rolls-Royce, однако отдельные экземпляры обойдутся ценителям в сотни миллионов рублей.По данным Авито Авто, в сервисе Селект среди машин с пробегом самыми дорогими стали автомобили марки Rolls-Royce, чья средняя цена составила 51 132 000 рублей. Также в пятерке лидеров оказались модели бренда Ferrari (41 000 000 рублей) и Lamborghini (30 500 000 рублей). Среди предложений с новыми авто, представленными в сервисе, больше всего придется заплатить за Land Rover: средняя цена машины этой марки составила 25 850 000 рублей. Porsche обойдется в 22 380 000 рублей, а Lexus – в 19 190 000 рублейЧто касается конкретных, самым дорогим в каталоге Селекта стал роскошный гиперкар Bugatti Chiron 2021 года выпуска: он выставлен на продажу за 390 000 000 рублей. Автомобиль оснащен 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды.В три раза дешевле – за 120 000 000 рублей – продается черный Mercedes-Benz Maybach S 650 2019 года выпуска. Этот автомобиль практически полностью бронирован, топливный бак – взрывобезопасен, а внутри функционирует автоматическая система пожаротушения.Третью строчку занимает Lamborghini Revuelto 2024 года выпуска. За эту машину, выполненную в цвете Giаllo Тelemacо, с двигателем мощнoстью 1015 лошадиных сил и полным приводом, придется заплатить 118 000 000 рублей.Также в Селекте представлен люксовый внедорожник Mercеdеs-Веnz Maybасh G 650 Lаndaulеt I за 89 990 000 рублей. Кроме внушительных ходовых характеристик, эту модель отличает необычное строение кузова: задняя часть крыши открывается, предоставляя пассажирам возможность наслаждаться открытым небом.Завершает подборку самых дорогих авто в каталоге Селекта Ferrari Purosangue 2024 года выпуска. Разгоняется этот итальянский внедорожник до сотни всего за 3,3 секунды. Кузов автомобиля, выполненный в цвете Nеrо Dаytоnа, контрастирует с салоном цвета Rоssо Fеrrаri, чем привлекает взгляд даже случайных прохожих. А продается такая машина за 89 990 000 рублей.
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авто, продажа автомобилей, авито, rolls-royce
Авто, продажа автомобилей, Авито, Rolls-Royce
10:00 11.05.2025
 
Эксперты Авито Авто рассказали, сколько стоят люксовые авто в России

Авито Авто: среди машин с пробегом самыми дорогими стали автомобили марки Rolls-Royce

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкRolls-Royce
Rolls-Royce - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто составили рейтинг самых дорогих автомобилей, представленных в каталоге Селекта – сервиса для покупки авто у проверенных дилеров. По данным аналитиков, самая высокая средняя цена – за автомобили марки Rolls-Royce, однако отдельные экземпляры обойдутся ценителям в сотни миллионов рублей.
По данным Авито Авто, в сервисе Селект среди машин с пробегом самыми дорогими стали автомобили марки Rolls-Royce, чья средняя цена составила 51 132 000 рублей. Также в пятерке лидеров оказались модели бренда Ferrari (41 000 000 рублей) и Lamborghini (30 500 000 рублей). Среди предложений с новыми авто, представленными в сервисе, больше всего придется заплатить за Land Rover: средняя цена машины этой марки составила 25 850 000 рублей. Porsche обойдется в 22 380 000 рублей, а Lexus – в 19 190 000 рублей
Что касается конкретных, самым дорогим в каталоге Селекта стал роскошный гиперкар Bugatti Chiron 2021 года выпуска: он выставлен на продажу за 390 000 000 рублей. Автомобиль оснащен 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды.
В три раза дешевле – за 120 000 000 рублей – продается черный Mercedes-Benz Maybach S 650 2019 года выпуска. Этот автомобиль практически полностью бронирован, топливный бак – взрывобезопасен, а внутри функционирует автоматическая система пожаротушения.
Третью строчку занимает Lamborghini Revuelto 2024 года выпуска. За эту машину, выполненную в цвете Giаllo Тelemacо, с двигателем мощнoстью 1015 лошадиных сил и полным приводом, придется заплатить 118 000 000 рублей.
Также в Селекте представлен люксовый внедорожник Mercеdеs-Веnz Maybасh G 650 Lаndaulеt I за 89 990 000 рублей. Кроме внушительных ходовых характеристик, эту модель отличает необычное строение кузова: задняя часть крыши открывается, предоставляя пассажирам возможность наслаждаться открытым небом.
Завершает подборку самых дорогих авто в каталоге Селекта Ferrari Purosangue 2024 года выпуска. Разгоняется этот итальянский внедорожник до сотни всего за 3,3 секунды. Кузов автомобиля, выполненный в цвете Nеrо Dаytоnа, контрастирует с салоном цвета Rоssо Fеrrаri, чем привлекает взгляд даже случайных прохожих. А продается такая машина за 89 990 000 рублей.
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Эксперты рассказали о снижении средней стоимости нового авто в России
7 мая, 08:00
 
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