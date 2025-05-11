https://1prime.ru/20250511/avto-857390739.html

Эксперты Авито Авто рассказали, сколько стоят люксовые авто в России

Эксперты Авито Авто рассказали, сколько стоят люксовые авто в России - 11.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты Авито Авто рассказали, сколько стоят люксовые авто в России

Эксперты Авито Авто составили рейтинг самых дорогих автомобилей, представленных в каталоге Селекта – сервиса для покупки авто у проверенных дилеров. По данным... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T10:00+0300

2025-05-11T10:00+0300

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авто

продажа автомобилей

авито

rolls-royce

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто составили рейтинг самых дорогих автомобилей, представленных в каталоге Селекта – сервиса для покупки авто у проверенных дилеров. По данным аналитиков, самая высокая средняя цена – за автомобили марки Rolls-Royce, однако отдельные экземпляры обойдутся ценителям в сотни миллионов рублей.По данным Авито Авто, в сервисе Селект среди машин с пробегом самыми дорогими стали автомобили марки Rolls-Royce, чья средняя цена составила 51 132 000 рублей. Также в пятерке лидеров оказались модели бренда Ferrari (41 000 000 рублей) и Lamborghini (30 500 000 рублей). Среди предложений с новыми авто, представленными в сервисе, больше всего придется заплатить за Land Rover: средняя цена машины этой марки составила 25 850 000 рублей. Porsche обойдется в 22 380 000 рублей, а Lexus – в 19 190 000 рублейЧто касается конкретных, самым дорогим в каталоге Селекта стал роскошный гиперкар Bugatti Chiron 2021 года выпуска: он выставлен на продажу за 390 000 000 рублей. Автомобиль оснащен 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды.В три раза дешевле – за 120 000 000 рублей – продается черный Mercedes-Benz Maybach S 650 2019 года выпуска. Этот автомобиль практически полностью бронирован, топливный бак – взрывобезопасен, а внутри функционирует автоматическая система пожаротушения.Третью строчку занимает Lamborghini Revuelto 2024 года выпуска. За эту машину, выполненную в цвете Giаllo Тelemacо, с двигателем мощнoстью 1015 лошадиных сил и полным приводом, придется заплатить 118 000 000 рублей.Также в Селекте представлен люксовый внедорожник Mercеdеs-Веnz Maybасh G 650 Lаndaulеt I за 89 990 000 рублей. Кроме внушительных ходовых характеристик, эту модель отличает необычное строение кузова: задняя часть крыши открывается, предоставляя пассажирам возможность наслаждаться открытым небом.Завершает подборку самых дорогих авто в каталоге Селекта Ferrari Purosangue 2024 года выпуска. Разгоняется этот итальянский внедорожник до сотни всего за 3,3 секунды. Кузов автомобиля, выполненный в цвете Nеrо Dаytоnа, контрастирует с салоном цвета Rоssо Fеrrаri, чем привлекает взгляд даже случайных прохожих. А продается такая машина за 89 990 000 рублей.

https://1prime.ru/20250507/avto-857317809.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, продажа автомобилей, авито, rolls-royce