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В России стал доступен для покупки новый недорогой кроссовер Honda Vezel - 11.05.2025, ПРАЙМ
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В России стал доступен для покупки новый недорогой кроссовер Honda Vezel
В России стал доступен для покупки новый недорогой кроссовер Honda Vezel - 11.05.2025, ПРАЙМ
В России стал доступен для покупки новый недорогой кроссовер Honda Vezel
Несмотря на уход японских автомобилей с российского авторынка, благодаря параллельному импорту в России доступен для покупки новый компактный кроссовер Honda... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T15:25+0300
2025-05-11T15:25+0300
авто
honda
продажа автомобилей
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Несмотря на уход японских автомобилей с российского авторынка, благодаря параллельному импорту в России доступен для покупки новый компактный кроссовер Honda Vezel. Как сообщает портал "Автоновости дня", цены на авто стартуют от 2,15 миллиона рублей.Как отмечает портал, на фоне китайских конкурентов, официально представленных в России, предложение от Honda выглядит весьма конкурентоспособным. Так, обновленный Changan CS35 Plus в версии 2024 года стоит не менее 2,57 миллиона рублей, Jetour Dashing — от 2,49 миллиона, а цены на Geely Coolray без скидок начинаются от 2,79 миллиона рублей.За минимальную цену в 2,15 миллиона рублей Honda Vezel доступен для покупки через компанию из Владивостока, пишет "Автоновости дня". В этой комплектации покупатель получит автомобиль с правым рулем, тканевым салоном и базовой мультимедийной системой.Более дорогие варианты предлагают расширенное оснащение. Например, компания из Краснодара готова доставить леворульный Vezel с кожаным салоном, светодиодной оптикой, мультирулем с глянцевыми вставками, системой запуска с кнопки и сенсорной мультимедийной системой и другими дополнениями за 2,28 миллиона рублей.Как отмечает портал, в других регионах стоимость модели варьируется. Так, во Владивостоке цены на кроссовер начинаются от 2,34 миллиона рублей, в Новокузнецке — от 2,59 миллиона, в Южно-Сахалинске — от 2,62 миллиона, в Благовещенске — от 2,63 миллиона, а в Перми — от 2,69 миллиона рублей.Цены на машины из наличия выше. Так, в Благовещенске такой автомобиль уже продают за 2,75 миллиона рублей. Кроме того, Honda Vezel доступен в Улан-Удэ, Хабаровске, Уссурийске, Тюмени, Новосибирске, Иркутске и Москве. В столице у официального дилера имеется несколько экземпляров, но ценник на них начинается от 4,69 миллиона рублей.Все представленные автомобили оснащаются одинаковым силовым агрегатом — это 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 124 л.с., работающий в паре с вариатором и передним приводом.
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авто, honda, продажа автомобилей
Авто, Honda, продажа автомобилей
15:25 11.05.2025
 
В России стал доступен для покупки новый недорогой кроссовер Honda Vezel

"Автоновости дня": новый Honda Vezel можно приобрести по цене от 2,15 миллиона рублей

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк" Московский Международный Автомобильный Салон 2012
 Московский Международный Автомобильный Салон 2012 - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Несмотря на уход японских автомобилей с российского авторынка, благодаря параллельному импорту в России доступен для покупки новый компактный кроссовер Honda Vezel. Как сообщает портал "Автоновости дня", цены на авто стартуют от 2,15 миллиона рублей.
Как отмечает портал, на фоне китайских конкурентов, официально представленных в России, предложение от Honda выглядит весьма конкурентоспособным. Так, обновленный Changan CS35 Plus в версии 2024 года стоит не менее 2,57 миллиона рублей, Jetour Dashing — от 2,49 миллиона, а цены на Geely Coolray без скидок начинаются от 2,79 миллиона рублей.
За минимальную цену в 2,15 миллиона рублей Honda Vezel доступен для покупки через компанию из Владивостока, пишет "Автоновости дня". В этой комплектации покупатель получит автомобиль с правым рулем, тканевым салоном и базовой мультимедийной системой.
Более дорогие варианты предлагают расширенное оснащение. Например, компания из Краснодара готова доставить леворульный Vezel с кожаным салоном, светодиодной оптикой, мультирулем с глянцевыми вставками, системой запуска с кнопки и сенсорной мультимедийной системой и другими дополнениями за 2,28 миллиона рублей.
Как отмечает портал, в других регионах стоимость модели варьируется. Так, во Владивостоке цены на кроссовер начинаются от 2,34 миллиона рублей, в Новокузнецке — от 2,59 миллиона, в Южно-Сахалинске — от 2,62 миллиона, в Благовещенске — от 2,63 миллиона, а в Перми — от 2,69 миллиона рублей.
Цены на машины из наличия выше. Так, в Благовещенске такой автомобиль уже продают за 2,75 миллиона рублей. Кроме того, Honda Vezel доступен в Улан-Удэ, Хабаровске, Уссурийске, Тюмени, Новосибирске, Иркутске и Москве. В столице у официального дилера имеется несколько экземпляров, но ценник на них начинается от 4,69 миллиона рублей.
Все представленные автомобили оснащаются одинаковым силовым агрегатом — это 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 124 л.с., работающий в паре с вариатором и передним приводом.
Автомобиль Chevrolet Tracker - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
В России доступен для покупки новый кроссовер Chevrolet Tracker
Вчера, 14:08
 
АвтоHondaпродажа автомобилей
 
 
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