https://1prime.ru/20250511/honda-857462805.html

В России стал доступен для покупки новый недорогой кроссовер Honda Vezel

В России стал доступен для покупки новый недорогой кроссовер Honda Vezel - 11.05.2025, ПРАЙМ

В России стал доступен для покупки новый недорогой кроссовер Honda Vezel

Несмотря на уход японских автомобилей с российского авторынка, благодаря параллельному импорту в России доступен для покупки новый компактный кроссовер Honda... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T15:25+0300

2025-05-11T15:25+0300

2025-05-11T15:25+0300

авто

honda

продажа автомобилей

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Несмотря на уход японских автомобилей с российского авторынка, благодаря параллельному импорту в России доступен для покупки новый компактный кроссовер Honda Vezel. Как сообщает портал "Автоновости дня", цены на авто стартуют от 2,15 миллиона рублей.Как отмечает портал, на фоне китайских конкурентов, официально представленных в России, предложение от Honda выглядит весьма конкурентоспособным. Так, обновленный Changan CS35 Plus в версии 2024 года стоит не менее 2,57 миллиона рублей, Jetour Dashing — от 2,49 миллиона, а цены на Geely Coolray без скидок начинаются от 2,79 миллиона рублей.За минимальную цену в 2,15 миллиона рублей Honda Vezel доступен для покупки через компанию из Владивостока, пишет "Автоновости дня". В этой комплектации покупатель получит автомобиль с правым рулем, тканевым салоном и базовой мультимедийной системой.Более дорогие варианты предлагают расширенное оснащение. Например, компания из Краснодара готова доставить леворульный Vezel с кожаным салоном, светодиодной оптикой, мультирулем с глянцевыми вставками, системой запуска с кнопки и сенсорной мультимедийной системой и другими дополнениями за 2,28 миллиона рублей.Как отмечает портал, в других регионах стоимость модели варьируется. Так, во Владивостоке цены на кроссовер начинаются от 2,34 миллиона рублей, в Новокузнецке — от 2,59 миллиона, в Южно-Сахалинске — от 2,62 миллиона, в Благовещенске — от 2,63 миллиона, а в Перми — от 2,69 миллиона рублей.Цены на машины из наличия выше. Так, в Благовещенске такой автомобиль уже продают за 2,75 миллиона рублей. Кроме того, Honda Vezel доступен в Улан-Удэ, Хабаровске, Уссурийске, Тюмени, Новосибирске, Иркутске и Москве. В столице у официального дилера имеется несколько экземпляров, но ценник на них начинается от 4,69 миллиона рублей.Все представленные автомобили оснащаются одинаковым силовым агрегатом — это 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 124 л.с., работающий в паре с вариатором и передним приводом.

https://1prime.ru/20250510/chevrolet-857445946.html

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авто, honda, продажа автомобилей