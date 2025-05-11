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Иран и США проведут четвертый раунд непрямых переговоров - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Иран и США проведут четвертый раунд непрямых переговоров
Иран и США проведут четвертый раунд непрямых переговоров - 11.05.2025, ПРАЙМ
Иран и США проведут четвертый раунд непрямых переговоров
Тегеран и Вашингтон проведут в воскресенье, 11 мая, четвертый раунд непрямых переговоров с целью урегулировать существующие между ними разногласия по вопросу... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T00:29+0300
2025-05-11T00:29+0300
энергетика
мировая экономика
иран
сша
тегеран
дональд трамп
стив уиткофф
али хаменеи
мид
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ТЕГЕРАН, 11 мая - ПРАЙМ. Тегеран и Вашингтон проведут в воскресенье, 11 мая, четвертый раунд непрямых переговоров с целью урегулировать существующие между ними разногласия по вопросу функционирования иранской ядерной программы. Этот раунд переговоров, который, как отмечали СМИ, пройдет в Омане, отметит месяц с начала диалога сторон об иранском атоме и состоится после двухнедельного перерыва - на данный момент самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемой Маскатом коммуникации. К настоящему моменту стороны успели представить свое видение проблемы, высказавшись на двух уровнях: высоком - с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и на уровне технических групп, возглавляемых заместителями министра иностранных дел Ирана Маджидом Тахт-Раванчи и Каземом Гариб-Абади с иранской стороны и высокопоставленным сотрудником госдепа Майклом Энтоном - с американской. Четвертый раунд переговоров, возможно, ознаменует новую ступень в переговорном процессе. С самого начала диалога собеседники после каждого раунда давали характеристику состоявшейся беседе, при этом звучали заявления о наличии шансов на заключение сделки и о "конструктивности" дискуссии. Сообщения о переносе четвертого раунда появились на фоне введения США санкций против Ирана - именно их отмены добивается Тегеран. В Иране, несмотря на ограничительные меры, заявили о готовности продолжать диалог. Соглашение - если стороны к нему придут - может вывести отношения стран на качественно новый уровень, сделав вероятной проведение первой за последние почти полвека встречи представителей властей двух стран: о готовности увидеться с иранским руководством в случае вероятного заключения соглашения заявил ранее президент США Дональд Трамп. Обсуждаемая сделка может выйти за рамки сугубо ирано-американского двустороннего соглашения, отчасти или полностью повторив состав участников заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки, формально регулирующей ядерную программу Ирана): глава иранского МИД в ходе недавних визитов в Россию и Китай говорил о возможном участии этих стран в соглашении, а также упоминал о своей готовности посетить столицы стран "Евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) - других членов СВПД. Таким образом, если поездки состоятся, Аракчи посетит все страны-участницы подходящей к концу "ядерной сделки", что может свидетельствовать о важности их роли в будущей договоренности. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
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192
40
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мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, стив уиткофф, али хаменеи, мид, оон
Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Али Хаменеи, МИД, ООН
00:29 11.05.2025
 
Иран и США проведут четвертый раунд непрямых переговоров

Иран и США проведут четвертый раунд непрямых переговоров 11 мая

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ТЕГЕРАН, 11 мая - ПРАЙМ. Тегеран и Вашингтон проведут в воскресенье, 11 мая, четвертый раунд непрямых переговоров с целью урегулировать существующие между ними разногласия по вопросу функционирования иранской ядерной программы.
Этот раунд переговоров, который, как отмечали СМИ, пройдет в Омане, отметит месяц с начала диалога сторон об иранском атоме и состоится после двухнедельного перерыва - на данный момент самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемой Маскатом коммуникации.
К настоящему моменту стороны успели представить свое видение проблемы, высказавшись на двух уровнях: высоком - с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и на уровне технических групп, возглавляемых заместителями министра иностранных дел Ирана Маджидом Тахт-Раванчи и Каземом Гариб-Абади с иранской стороны и высокопоставленным сотрудником госдепа Майклом Энтоном - с американской.
Четвертый раунд переговоров, возможно, ознаменует новую ступень в переговорном процессе. С самого начала диалога собеседники после каждого раунда давали характеристику состоявшейся беседе, при этом звучали заявления о наличии шансов на заключение сделки и о "конструктивности" дискуссии. Сообщения о переносе четвертого раунда появились на фоне введения США санкций против Ирана - именно их отмены добивается Тегеран. В Иране, несмотря на ограничительные меры, заявили о готовности продолжать диалог.
Соглашение - если стороны к нему придут - может вывести отношения стран на качественно новый уровень, сделав вероятной проведение первой за последние почти полвека встречи представителей властей двух стран: о готовности увидеться с иранским руководством в случае вероятного заключения соглашения заявил ранее президент США Дональд Трамп.
Обсуждаемая сделка может выйти за рамки сугубо ирано-американского двустороннего соглашения, отчасти или полностью повторив состав участников заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки, формально регулирующей ядерную программу Ирана): глава иранского МИД в ходе недавних визитов в Россию и Китай говорил о возможном участии этих стран в соглашении, а также упоминал о своей готовности посетить столицы стран "Евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) - других членов СВПД. Таким образом, если поездки состоятся, Аракчи посетит все страны-участницы подходящей к концу "ядерной сделки", что может свидетельствовать о важности их роли в будущей договоренности.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
 
ЭнергетикаМировая экономикаИРАНСШАТегеранДональд ТрампСтив УиткоффАли ХаменеиМИДООН
 
 
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