https://1prime.ru/20250511/minoborony-857460692.html
ВС России вернулись к выполнению задач спецоперации, сообщили в Минобороны
ВС России вернулись к выполнению задач спецоперации, сообщили в Минобороны - 11.05.2025, ПРАЙМ
ВС России вернулись к выполнению задач спецоперации, сообщили в Минобороны
Вооружённые Силы России вернулись к выполнению задач специальной военной операции после завершения режима перемирия, сообщили в Минобороны РФ. | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T12:12+0300
2025-05-11T12:12+0300
2025-05-11T12:12+0300
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Вооружённые Силы России вернулись к выполнению задач специальной военной операции после завершения режима перемирия, сообщили в Минобороны РФ. "С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - говорится в сводке российского ведомства.
https://1prime.ru/20250510/minoborony-857445799.html
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россия, минобороны рф, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Минобороны РФ, ВС РФ
ВС России вернулись к выполнению задач спецоперации, сообщили в Минобороны
Минобороны: ВС России вернулись к выполнению задач спецоперации после завершения перемирия