https://1prime.ru/20250511/minoborony-857460692.html

ВС России вернулись к выполнению задач спецоперации, сообщили в Минобороны

ВС России вернулись к выполнению задач спецоперации, сообщили в Минобороны - 11.05.2025, ПРАЙМ

ВС России вернулись к выполнению задач спецоперации, сообщили в Минобороны

Вооружённые Силы России вернулись к выполнению задач специальной военной операции после завершения режима перемирия, сообщили в Минобороны РФ. | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T12:12+0300

2025-05-11T12:12+0300

2025-05-11T12:12+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Вооружённые Силы России вернулись к выполнению задач специальной военной операции после завершения режима перемирия, сообщили в Минобороны РФ. "С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - говорится в сводке российского ведомства.

https://1prime.ru/20250510/minoborony-857445799.html

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