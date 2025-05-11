https://1prime.ru/20250511/olimpizm-857468025.html

Захарова объяснила, как Запад атаковал олимпизм

Захарова объяснила, как Запад атаковал олимпизм - 11.05.2025, ПРАЙМ

Захарова объяснила, как Запад атаковал олимпизм

Запад атаковал олимпийские принципы в рамках своей стратегии по "перепрошивке мира", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T21:26+0300

2025-05-11T21:26+0300

2025-05-11T21:26+0300

политика

мария захарова

запад

олимпиада

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Запад атаковал олимпийские принципы в рамках своей стратегии по "перепрошивке мира", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "У олимпийского движения нет другого варианта, кроме как вернуться в русло "нормальной нормальности". Не "извращенной нормальности", не "новой нормальности", как это называется, не каких-то новых "гибридных этик", - заявила Захарова журналистам в кулуарах гала-концерта "Лёд. Пламя. Победа" во дворце Ирины Винер. По ее словам, если олимпийское движение не вернется к олимпийским принципам и не будет их соблюдать, оно просто перестанет быть олимпийским движением. "Это не запросы Российской Федерации, это не отдельные взгляды каких-то отдельно взятых государств. Это принципы, которые так и называются "олимпийскими принципами". Почему от них отказались, тоже было понятно. Потому что все нужно было перепрошить. Мир заново разрушить. Правда, непонятно, что они хотели выстроить на этих обломках", - отметила Захарова. При этом у Запада ничего не получилось, отметила она. "Вы посмотрите, как внедряли эту разрушительную гендерную антифилософию в спорт. Чем он сейчас закончился? Одна страна, которая этим занималась сильнее и мощнее других, вдруг встала и сказала, что они теперь думают иначе. С силой точно такой же, как ранее прикладывала, устремилась на 180 градусов в другую сторону", - добавила Захарова. Десятого и одиннадцатого мая в Москве проходит гала-концерт "Лёд. Пламя. Победа". Он объединяет два вида спорта: художественную гимнастику и фигурное катание, представители которых не раз становились Олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы. В частности, в концерте участвуют олимпийский чемпион Роман Костомаров; российская фигуристка, заслуженный мастер спорта России Оксана Домнина; единственная в истории четырехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина и абсолютная чемпионка Европы Арина Аверина; чемпионка мира Лала Крамаренко; российская фигуристка, чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева; российские фигуристы Максим Шабалин, Дмитрий Алиев и другие. Режиссеры-постановщики концерта Илья Авербух и Екатерина Сиротина.

https://1prime.ru/20250507/zakharova-857347891.html

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мария захарова, запад, олимпиада