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"Потом все остальное". Ермак выдвинул условие для начала переговоров с РФ
"Потом все остальное". Ермак выдвинул условие для начала переговоров с РФ - 11.05.2025, ПРАЙМ
"Потом все остальное". Ермак выдвинул условие для начала переговоров с РФ
Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина начать переговоры о мире без предварительных условий... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T14:23+0300
2025-05-11T14:23+0300
2025-05-11T14:27+0300
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина начать переговоры о мире без предварительных условий выдвинул условие. В своем Telegram-канале он заявил, что в первую очередь необходимо, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня. Об этом рассказывается в материале украинского издания "Фокус".По мнению Ермака, соблюдение полноценного режима прекращения огня - ключевое условие для завершения боевых действий, и именно прекращение огня, как он считает, необходимо для создания фундамента для начала переговорного процесса с Россией.При этом глава Офиса Зеленского подчеркнул, что Российская Федерация не должна "маскировать под словесные конструкции желание продолжать конфликт"."Сначала прекращение огня на 30 дней, потом — все остальное", — написал Ермак, добавив, что перемирие, за которое он ратует, насколько Российская Федерация на самом деле желает завершить конфликт.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, начиная с четверга 15 мая.
https://1prime.ru/20250511/putin-857458399.html
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украина, андрей ермак, переговоры, россия, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Андрей Ермак, переговоры, РОССИЯ, Владимир Путин
"Потом все остальное". Ермак выдвинул условие для начала переговоров с РФ
Андрей Ермак: до переговоров Россия должна прекратить огонь
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина начать переговоры о мире без предварительных условий выдвинул условие. В своем Telegram-канале он заявил, что в первую очередь необходимо, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня. Об этом рассказывается в материале украинского издания "Фокус".
По мнению Ермака, соблюдение полноценного режима прекращения огня - ключевое условие для завершения боевых действий, и именно прекращение огня, как он считает, необходимо для создания фундамента для начала переговорного процесса с Россией.
При этом глава Офиса Зеленского подчеркнул, что Российская Федерация не должна "маскировать под словесные конструкции желание продолжать конфликт".
"Сначала прекращение огня на 30 дней, потом — все остальное", — написал Ермак, добавив, что перемирие, за которое он ратует, насколько Российская Федерация на самом деле желает завершить конфликт.
Путин предложил Украине возобновить переговоры с 15 мая
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, начиная с четверга 15 мая.