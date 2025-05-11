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"Потом все остальное". Ермак выдвинул условие для начала переговоров с РФ

"Потом все остальное". Ермак выдвинул условие для начала переговоров с РФ - 11.05.2025, ПРАЙМ

"Потом все остальное". Ермак выдвинул условие для начала переговоров с РФ

Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина начать переговоры о мире без предварительных условий... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T14:23+0300

2025-05-11T14:23+0300

2025-05-11T14:27+0300

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина начать переговоры о мире без предварительных условий выдвинул условие. В своем Telegram-канале он заявил, что в первую очередь необходимо, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня. Об этом рассказывается в материале украинского издания "Фокус".По мнению Ермака, соблюдение полноценного режима прекращения огня - ключевое условие для завершения боевых действий, и именно прекращение огня, как он считает, необходимо для создания фундамента для начала переговорного процесса с Россией.При этом глава Офиса Зеленского подчеркнул, что Российская Федерация не должна "маскировать под словесные конструкции желание продолжать конфликт"."Сначала прекращение огня на 30 дней, потом — все остальное", — написал Ермак, добавив, что перемирие, за которое он ратует, насколько Российская Федерация на самом деле желает завершить конфликт.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, начиная с четверга 15 мая.

https://1prime.ru/20250511/putin-857458399.html

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украина, андрей ермак, переговоры, россия, владимир путин