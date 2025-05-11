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"Потом все остальное". Ермак выдвинул условие для начала переговоров с РФ - 11.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250511/peregovory-857462069.html
"Потом все остальное". Ермак выдвинул условие для начала переговоров с РФ
"Потом все остальное". Ермак выдвинул условие для начала переговоров с РФ - 11.05.2025, ПРАЙМ
"Потом все остальное". Ермак выдвинул условие для начала переговоров с РФ
Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина начать переговоры о мире без предварительных условий... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T14:23+0300
2025-05-11T14:27+0300
спецоперация на украине
украина
андрей ермак
переговоры
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина начать переговоры о мире без предварительных условий выдвинул условие. В своем Telegram-канале он заявил, что в первую очередь необходимо, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня. Об этом рассказывается в материале украинского издания "Фокус".По мнению Ермака, соблюдение полноценного режима прекращения огня - ключевое условие для завершения боевых действий, и именно прекращение огня, как он считает, необходимо для создания фундамента для начала переговорного процесса с Россией.При этом глава Офиса Зеленского подчеркнул, что Российская Федерация не должна "маскировать под словесные конструкции желание продолжать конфликт"."Сначала прекращение огня на 30 дней, потом — все остальное", — написал Ермак, добавив, что перемирие, за которое он ратует, насколько Российская Федерация на самом деле желает завершить конфликт.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, начиная с четверга 15 мая.
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украина, андрей ермак, переговоры, россия, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Андрей Ермак, переговоры, РОССИЯ, Владимир Путин
14:23 11.05.2025 (обновлено: 14:27 11.05.2025)
 
"Потом все остальное". Ермак выдвинул условие для начала переговоров с РФ

Андрей Ермак: до переговоров Россия должна прекратить огонь

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина начать переговоры о мире без предварительных условий выдвинул условие. В своем Telegram-канале он заявил, что в первую очередь необходимо, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня. Об этом рассказывается в материале украинского издания "Фокус".
По мнению Ермака, соблюдение полноценного режима прекращения огня - ключевое условие для завершения боевых действий, и именно прекращение огня, как он считает, необходимо для создания фундамента для начала переговорного процесса с Россией.
При этом глава Офиса Зеленского подчеркнул, что Российская Федерация не должна "маскировать под словесные конструкции желание продолжать конфликт".
"Сначала прекращение огня на 30 дней, потом — все остальное", — написал Ермак, добавив, что перемирие, за которое он ратует, насколько Российская Федерация на самом деле желает завершить конфликт.
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Путин предложил Украине возобновить переговоры с 15 мая
08:00
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, начиная с четверга 15 мая.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНААндрей ЕрмакпереговорыРОССИЯВладимир Путин
 
 
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