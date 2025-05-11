https://1prime.ru/20250511/peregovory-857463429.html

"Хороший знак". Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам

"Хороший знак". Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам - 11.05.2025, ПРАЙМ

"Хороший знак". Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам

Украина готова на переговоры с Российской Федерацией, но лишь в том случае, если российские власти согласятся на полное прекращение огня с 12 мая, написал... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T15:48+0300

2025-05-11T15:48+0300

2025-05-11T16:08+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

переговоры

россия

прекращение огня

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украина готова на переговоры с Российской Федерацией, но лишь в том случае, если российские власти согласятся на полное прекращение огня с 12 мая, написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали, - написал глава киевского режима. - И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня".При этом Зеленский отметил, что ждет от России согласия на "полное, длительное и надежное" прекращение огня.Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Киев стремится избежать демилитаризации, которая не может быть не обсуждена в ходе прямых переговоров с Россией.

https://1prime.ru/20250511/peregovory-857461373.html

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украина, владимир зеленский, переговоры, россия, прекращение огня