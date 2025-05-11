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"Хороший знак". Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Хороший знак". Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам
"Хороший знак". Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам - 11.05.2025, ПРАЙМ
"Хороший знак". Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам
Украина готова на переговоры с Российской Федерацией, но лишь в том случае, если российские власти согласятся на полное прекращение огня с 12 мая, написал... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T15:48+0300
2025-05-11T16:08+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
переговоры
россия
прекращение огня
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украина готова на переговоры с Российской Федерацией, но лишь в том случае, если российские власти согласятся на полное прекращение огня с 12 мая, написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали, - написал глава киевского режима. - И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня".При этом Зеленский отметил, что ждет от России согласия на "полное, длительное и надежное" прекращение огня.Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Киев стремится избежать демилитаризации, которая не может быть не обсуждена в ходе прямых переговоров с Россией.
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украина, владимир зеленский, переговоры, россия, прекращение огня
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, переговоры, РОССИЯ, прекращение огня
15:48 11.05.2025 (обновлено: 16:08 11.05.2025)
 
"Хороший знак". Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам

Зеленский согласился на переговоры, если Россия пойдет на перемирие с 12 мая

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украина готова на переговоры с Российской Федерацией, но лишь в том случае, если российские власти согласятся на полное прекращение огня с 12 мая, написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали, - написал глава киевского режима. - И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня".
При этом Зеленский отметил, что ждет от России согласия на "полное, длительное и надежное" прекращение огня.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
"На эшафот". В ГД предупредили, что ждет Зеленского при срыве переговоров
13:35
Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Киев стремится избежать демилитаризации, которая не может быть не обсуждена в ходе прямых переговоров с Россией.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийпереговорыРОССИЯпрекращение огня
 
 
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