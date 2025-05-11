https://1prime.ru/20250511/peregovory-857463429.html
"Хороший знак". Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам
"Хороший знак". Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам - 11.05.2025, ПРАЙМ
"Хороший знак". Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам
Украина готова на переговоры с Российской Федерацией, но лишь в том случае, если российские власти согласятся на полное прекращение огня с 12 мая, написал... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T15:48+0300
2025-05-11T15:48+0300
2025-05-11T16:08+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
переговоры
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прекращение огня
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украина готова на переговоры с Российской Федерацией, но лишь в том случае, если российские власти согласятся на полное прекращение огня с 12 мая, написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали, - написал глава киевского режима. - И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня".При этом Зеленский отметил, что ждет от России согласия на "полное, длительное и надежное" прекращение огня.Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Киев стремится избежать демилитаризации, которая не может быть не обсуждена в ходе прямых переговоров с Россией.
https://1prime.ru/20250511/peregovory-857461373.html
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, переговоры, РОССИЯ, прекращение огня
"Хороший знак". Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам
Зеленский согласился на переговоры, если Россия пойдет на перемирие с 12 мая
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украина готова на переговоры с Российской Федерацией, но лишь в том случае, если российские власти согласятся на полное прекращение огня с 12 мая, написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали, - написал глава киевского режима. - И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня".
При этом Зеленский отметил, что ждет от России согласия на "полное, длительное и надежное" прекращение огня.
"На эшафот". В ГД предупредили, что ждет Зеленского при срыве переговоров
Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Киев стремится избежать демилитаризации, которая не может быть не обсуждена в ходе прямых переговоров с Россией.