https://1prime.ru/20250511/peregovory-857465440.html
В Европе предсказывают Киеву поражение в случае отказа от переговоров с РФ
В Европе предсказывают Киеву поражение в случае отказа от переговоров с РФ - 11.05.2025, ПРАЙМ
В Европе предсказывают Киеву поражение в случае отказа от переговоров с РФ
Украину ждет полное поражение на поле боя в случае отказа от российского предложения о переговорах в Турции, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T18:38+0300
2025-05-11T18:38+0300
2025-05-11T18:38+0300
спецоперация на украине
украина
переговоры
россия
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
ЖЕНЕВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украину ждет полное поражение на поле боя в случае отказа от российского предложения о переговорах в Турции, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. "Предложение президента Путина встретиться в Стамбуле между русскими и украинцами без вмешательства извне является настоящим открытием. Посмотрим, сумеют ли украинцы ухватиться за эту протянутую руку или они будут упорствовать в своем желании продолжать боевые действия до своего полного поражения на поле боя", - сказал он. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
https://1prime.ru/20250511/putin-857458399.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, переговоры, россия, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, переговоры, РОССИЯ, экспертное мнение
В Европе предсказывают Киеву поражение в случае отказа от переговоров с РФ
Швейцарский политик: Киев ждет поражение в случае отказа от переговоров с РФ
ЖЕНЕВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украину ждет полное поражение на поле боя в случае отказа от российского предложения о переговорах в Турции, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.
"Предложение президента Путина встретиться в Стамбуле между русскими и украинцами без вмешательства извне является настоящим открытием. Посмотрим, сумеют ли украинцы ухватиться за эту протянутую руку или они будут упорствовать в своем желании продолжать боевые действия до своего полного поражения на поле боя", - сказал он.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
Путин предложил Украине возобновить переговоры с 15 мая
В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.