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На Западе оценили эффект от прекращения огня на Украине без переговоров

На Западе оценили эффект от прекращения огня на Украине без переговоров - 11.05.2025, ПРАЙМ

На Западе оценили эффект от прекращения огня на Украине без переговоров

Немедленное прекращение огня на Украине без переговоров не имеет шансов на успех, потому что это не будет длительным миром, озвучил мнение в беседе с РИА... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T18:55+0300

2025-05-11T18:55+0300

2025-05-11T18:56+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

прекращение огня

переговоры

экспертное мнение

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ЖЕНЕВА, 11 мая - ПРАЙМ. Немедленное прекращение огня на Украине без переговоров не имеет шансов на успех, потому что это не будет длительным миром, озвучил мнение в беседе с РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. "В течение трех лет Киев и его союзники называли предателями и угрожали всем разумным людям, которые призывали возобновить переговоры. Только с приходом к власти президента (США Дональда) Трампа позиция украинцев и европейцев окончательно изменилась: сегодня они требуют немедленного прекращения огня без переговоров, у которого нет никаких шансов на успех, потому что любое перемирие в нынешних обстоятельствах означало бы возобновление войны в короткосрочной или долгосрочной перспективе", - сказал агентству швейцарский журналист. Меттан напомнил, что Россия начала переговоры с Украиной сначала в Белоруссии, а затем в Стамбуле с самого начала спецоперации, но именно украинцы по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и союзников киевского режима прервали их, когда они были близки к завершению в 2022 году. "В этом контексте Россия сейчас лишь подтверждает свою готовность вести переговоры с Украиной", - считает депутат. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал власти в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

https://1prime.ru/20250511/turtsiya-857464254.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конфликт на украине, прекращение огня, переговоры, экспертное мнение