https://1prime.ru/20250511/udar-857469288.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области - 11.05.2025, ПРАЙМ

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области

Три человека получили ранения после ракетного удара ВСУ по курскому Рыльску, двое из них с осколочными ранениями головы и переломами доставлены в больницу, их... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T23:27+0300

2025-05-11T23:27+0300

2025-05-11T23:28+0300

спецоперация на украине

александр хинштейн

курская область

всу

ракетный удар

пострадавшие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850745135_0:121:1251:825_1920x0_80_0_0_fa239688025b76116cf55806dddde562.jpg

КУРСК, 11 мая - ПРАЙМ. Три человека получили ранения после ракетного удара ВСУ по курскому Рыльску, двое из них с осколочными ранениями головы и переломами доставлены в больницу, их состояние тяжёлое, жизни ещё одной женщины ничего не угрожает, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилёта серьёзно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором — гостиничные номера. От взрывной волны повреждения также получили две машины и два частных дома: выбиты окна, повреждена крыша, гараж. Ещё три автомобиля посечены осколками", - сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале. Он отметил, что, по предварительной информации, три человека получили ранения. "Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьёзные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжёлом состоянии. Ещё одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — её жизни ничего не угрожает. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, в ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу", - добавил врио губернатора.

https://1prime.ru/20250502/sevastopol-857224642.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр хинштейн, курская область, всу, ракетный удар, пострадавшие