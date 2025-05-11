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ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области - 11.05.2025, ПРАЙМ
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области
Три человека получили ранения после ракетного удара ВСУ по курскому Рыльску, двое из них с осколочными ранениями головы и переломами доставлены в больницу, их... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T23:27+0300
2025-05-11T23:27+0300
2025-05-11T23:28+0300
спецоперация на украине
александр хинштейн
курская область
всу
ракетный удар
пострадавшие
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КУРСК, 11 мая - ПРАЙМ. Три человека получили ранения после ракетного удара ВСУ по курскому Рыльску, двое из них с осколочными ранениями головы и переломами доставлены в больницу, их состояние тяжёлое, жизни ещё одной женщины ничего не угрожает, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилёта серьёзно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором — гостиничные номера. От взрывной волны повреждения также получили две машины и два частных дома: выбиты окна, повреждена крыша, гараж. Ещё три автомобиля посечены осколками", - сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале. Он отметил, что, по предварительной информации, три человека получили ранения. "Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьёзные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжёлом состоянии. Ещё одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — её жизни ничего не угрожает. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, в ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу", - добавил врио губернатора.
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александр хинштейн, курская область, всу, ракетный удар, пострадавшие
Спецоперация на Украине, Александр Хинштейн, Курская область, ВСУ, ракетный удар, пострадавшие
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области
Хинштейн: Три человека ранены после ракетного удара по курскому Рыльску
КУРСК, 11 мая - ПРАЙМ. Три человека получили ранения после ракетного удара ВСУ по курскому Рыльску, двое из них с осколочными ранениями головы и переломами доставлены в больницу, их состояние тяжёлое, жизни ещё одной женщины ничего не угрожает, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилёта серьёзно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором — гостиничные номера. От взрывной волны повреждения также получили две машины и два частных дома: выбиты окна, повреждена крыша, гараж. Ещё три автомобиля посечены осколками", - сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале.
Он отметил, что, по предварительной информации, три человека получили ранения.
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"Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьёзные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжёлом состоянии. Ещё одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — её жизни ничего не угрожает. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, в ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу", - добавил врио губернатора.