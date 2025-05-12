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"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска праздников

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска праздников - 12.05.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска праздников

Российский "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей, компонентов и сборочных комплектов после модернизации, проведенной в период корпоративного отпуска и... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T11:27+0300

2025-05-12T11:27+0300

2025-05-12T11:27+0300

авто

автоваз

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей, компонентов и сборочных комплектов после модернизации, проведенной в период корпоративного отпуска и майских праздников, сообщила пресс-служба автозавода. "12 мая "АвтоВАЗ" перезапустил производство автокомпонентов, автомобилей и сборочных комплектов после модернизации, проведенной в течение корпоративного отпуска и государственных майских праздников", - говорится в сообщении. В период с 1 по 11 мая компания выполнила более 9 тысяч работ по профилактике и модернизации оборудования на сумму более 220 миллионов рублей, а также отгрузил дилерам автомобили, произведенные ранее. Уточняется, что параллельно с выпуском автомобилей на "АвтоВАЗе" возобновлена работа завода Lada Ижевск и предприятий "ВИС-Авто" и "Лада Спорт".

https://1prime.ru/20250511/honda-857462805.html

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авто, автоваз