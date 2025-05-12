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"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска праздников - 12.05.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска праздников
"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска праздников - 12.05.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска праздников
Российский "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей, компонентов и сборочных комплектов после модернизации, проведенной в период корпоративного отпуска и... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T11:27+0300
2025-05-12T11:27+0300
авто
автоваз
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей, компонентов и сборочных комплектов после модернизации, проведенной в период корпоративного отпуска и майских праздников, сообщила пресс-служба автозавода. "12 мая "АвтоВАЗ" перезапустил производство автокомпонентов, автомобилей и сборочных комплектов после модернизации, проведенной в течение корпоративного отпуска и государственных майских праздников", - говорится в сообщении. В период с 1 по 11 мая компания выполнила более 9 тысяч работ по профилактике и модернизации оборудования на сумму более 220 миллионов рублей, а также отгрузил дилерам автомобили, произведенные ранее. Уточняется, что параллельно с выпуском автомобилей на "АвтоВАЗе" возобновлена работа завода Lada Ижевск и предприятий "ВИС-Авто" и "Лада Спорт".
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авто, автоваз
Авто, АвтоВАЗ
11:27 12.05.2025
 
"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска праздников

"АвтоВАЗ": компания возобновила производство авто и компонентов после отпуска и праздников

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкLADA Aura
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей, компонентов и сборочных комплектов после модернизации, проведенной в период корпоративного отпуска и майских праздников, сообщила пресс-служба автозавода.
"12 мая "АвтоВАЗ" перезапустил производство автокомпонентов, автомобилей и сборочных комплектов после модернизации, проведенной в течение корпоративного отпуска и государственных майских праздников", - говорится в сообщении.
В период с 1 по 11 мая компания выполнила более 9 тысяч работ по профилактике и модернизации оборудования на сумму более 220 миллионов рублей, а также отгрузил дилерам автомобили, произведенные ранее.
Уточняется, что параллельно с выпуском автомобилей на "АвтоВАЗе" возобновлена работа завода Lada Ижевск и предприятий "ВИС-Авто" и "Лада Спорт".
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