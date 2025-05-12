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"Газпром нефть" продолжит настаивать на налоговых стимулах для ТРИЗов

"Газпром нефть" продолжит настаивать на налоговых стимулах для ТРИЗов - 12.05.2025, ПРАЙМ

"Газпром нефть" продолжит настаивать на налоговых стимулах для ТРИЗов

Более половины новой добычи нефти в России уже к 2030 году будет приходиться на трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗы), которым необходима донастройка налогового... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T12:33+0300

2025-05-12T12:33+0300

2025-05-12T12:33+0300

энергетика

нефть

москва

александр дюков

николай шульгинов

газпром

минфин

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Более половины новой добычи нефти в России уже к 2030 году будет приходиться на трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗы), которым необходима донастройка налогового режима для стимулирования их разработки, считает глава компании "Газпром нефть" Александр Дюков. Правительство РФ в середине апреля утвердило обновленную Энергостратегию до 2050 года. По мнению Дюкова, в Энергостратегии уделено большое внимание работе с трудноизвлекаемыми запасами. "И это абсолютно оправданно - даже для поддержания текущих объемов добычи нефтяники вынуждены вовлекать в разработку все более сложные запасы. На горизонте 2030 года более половины новой добычи в России придется на ТРИЗы", - сказал глава нефтекомпании журналистам. "Однако для их дальнейшего широкого вовлечения в разработку требуется соответствующая государственная политика. Нужна донастройка налогового режима, стимулирующая разработку ТРИЗов. В том числе, как я уже неоднократно говорил ранее, отрасль заинтересована в расширении периметра НДД, который показал свою эффективность, позволив запустить много новых проектов и повысить эффективность добычи на выработанных месторождениях", - сказал Дюков. "Газпром нефть", у которой уже сейчас на ТРИЗы приходится более 60% объемов добычи, последовательно выступает за налоговые стимулы для разработки этих запасов. С тем, что нефтяникам не хватает налоговых преференций для разработки таких запасов, согласны и власти. Об этом в феврале говорил глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров. За это ранее выступал и экс-глава Минэнерго Николай Шульгинов. В Минфине говорили, что готовы рассмотреть стимулы для добычи "трудных" нефти и газа не раньше 2027 года. "Запасы будут становиться еще сложнее, и спрос на новые технологии в отрасли будет только расти. Поэтому необходима государственная поддержка по линии технологического развития, чтобы стимулировать компании нефтяной и смежных отраслей заниматься соответствующими НИОКР, опытно-промышленными испытаниями и тиражированием новых технологий", - продолжил Дюков. "Важна также роль государства как координатора отраслевого заказа на оборудование, химию и материалы, чтобы помочь реализовать принцип масштаба для снижения себестоимости необходимых элементов разработки подобных запасов. При этом хотел бы отметить, что государство, стимулируя вовлечение в добычу ТРИЗов, повышает эффективность и традиционной добычи, поскольку новые технологические решения будут активно применяться и на традиционных запасах", - заключил глава компании.

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нефть, москва, александр дюков, николай шульгинов, газпром, минфин