https://1prime.ru/20250512/dyukov-857483959.html

Дюков оценил планы по добыче нефти в России к 2050 году

Дюков оценил планы по добыче нефти в России к 2050 году - 12.05.2025, ПРАЙМ

Дюков оценил планы по добыче нефти в России к 2050 году

Годовая добыча нефти в России вырастет до 540 миллионов тонн к 2050 году, как указано в Энергостратегии, если нефтяники, смежный с ними бизнес и власти... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T12:39+0300

2025-05-12T12:39+0300

2025-05-12T12:39+0300

энергетика

нефть

россия

александр дюков

газпром

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Годовая добыча нефти в России вырастет до 540 миллионов тонн к 2050 году, как указано в Энергостратегии, если нефтяники, смежный с ними бизнес и власти объединят свои усилия, считает глава одной из крупнейших российских нефтяных компаний "Газпром нефть" Александр Дюков. Правительство РФ в середине апреле утвердило обновленную Энергостратегию до 2050 года. Согласно документу, годовая добыча нефти в России к 2050 году в целевом сценарии вырастет 540 миллионов тонн с 531 миллиона тонн в 2023 году, а экспорт нефти из России составит 235 миллионов тонн, почти оставшись на текущем уровне. "Цели, безусловно, амбициозны. А какими они могут быть еще в национальной стратегии? Если говорить о долгосрочных планах по добыче нефти на уровне 540 миллионов тонн в год, то эти планы реалистичны при условии эффективной совместной работы нефтяных компаний, предприятий из смежных отраслей и государства", - сказал Дюков журналистам. Он пояснил, что от нефтяных компаний потребуется активная реализация крупных добычных проектов, в том числе в Арктике и Восточной Сибири; от смежных отраслей – разработка требуемых для этих проектов технологических решений, поставки качественного российского оборудования; от государства – гибкая налоговая политика, предусматривающая стимулы для ввода в разработку новых классов запасов. "Что касается переработки нефти, то здесь основная задача - это завершить масштабную модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, сохранить стабильность работы всех производственных установок, в том числе обеспечив их соответствующим сервисом и запасными деталями Это позволит удовлетворять растущий спрос внутри страны на высококачественные нефтепродукты", - добавил Дюков, отметив, что еще одной приоритетной задачей для властей стало дальнейшее развитие нефтехимических производств. В целом российские нефтяники оценивают новую Энергостратегию как качественный, хорошо проработанный документ, а работы над ним была максимально открытой к бизнесу, который был вовлечен в разработку документа. "При этом стратегия является рамочным документом, а ее разработка – это только первый шаг. Последует дальнейшая конкретизация задач и планов в отраслевых генсхемах и дорожных картах, и совместная работа ведомств и компаний отрасли над ключевыми задачами Энергостратегии", - заключил Дюков.

https://1prime.ru/20250512/dyukov-857483496.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, александр дюков, газпром