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Дюков оценил планы по добыче нефти в России к 2050 году - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250512/dyukov-857483959.html
Дюков оценил планы по добыче нефти в России к 2050 году
Дюков оценил планы по добыче нефти в России к 2050 году - 12.05.2025, ПРАЙМ
Дюков оценил планы по добыче нефти в России к 2050 году
Годовая добыча нефти в России вырастет до 540 миллионов тонн к 2050 году, как указано в Энергостратегии, если нефтяники, смежный с ними бизнес и власти... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T12:39+0300
2025-05-12T12:39+0300
энергетика
нефть
россия
александр дюков
газпром
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Годовая добыча нефти в России вырастет до 540 миллионов тонн к 2050 году, как указано в Энергостратегии, если нефтяники, смежный с ними бизнес и власти объединят свои усилия, считает глава одной из крупнейших российских нефтяных компаний "Газпром нефть" Александр Дюков. Правительство РФ в середине апреле утвердило обновленную Энергостратегию до 2050 года. Согласно документу, годовая добыча нефти в России к 2050 году в целевом сценарии вырастет 540 миллионов тонн с 531 миллиона тонн в 2023 году, а экспорт нефти из России составит 235 миллионов тонн, почти оставшись на текущем уровне. "Цели, безусловно, амбициозны. А какими они могут быть еще в национальной стратегии? Если говорить о долгосрочных планах по добыче нефти на уровне 540 миллионов тонн в год, то эти планы реалистичны при условии эффективной совместной работы нефтяных компаний, предприятий из смежных отраслей и государства", - сказал Дюков журналистам. Он пояснил, что от нефтяных компаний потребуется активная реализация крупных добычных проектов, в том числе в Арктике и Восточной Сибири; от смежных отраслей – разработка требуемых для этих проектов технологических решений, поставки качественного российского оборудования; от государства – гибкая налоговая политика, предусматривающая стимулы для ввода в разработку новых классов запасов. "Что касается переработки нефти, то здесь основная задача - это завершить масштабную модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, сохранить стабильность работы всех производственных установок, в том числе обеспечив их соответствующим сервисом и запасными деталями Это позволит удовлетворять растущий спрос внутри страны на высококачественные нефтепродукты", - добавил Дюков, отметив, что еще одной приоритетной задачей для властей стало дальнейшее развитие нефтехимических производств. В целом российские нефтяники оценивают новую Энергостратегию как качественный, хорошо проработанный документ, а работы над ним была максимально открытой к бизнесу, который был вовлечен в разработку документа. "При этом стратегия является рамочным документом, а ее разработка – это только первый шаг. Последует дальнейшая конкретизация задач и планов в отраслевых генсхемах и дорожных картах, и совместная работа ведомств и компаний отрасли над ключевыми задачами Энергостратегии", - заключил Дюков.
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нефть, россия, александр дюков, газпром
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Александр Дюков, Газпром
12:39 12.05.2025
 
Дюков оценил планы по добыче нефти в России к 2050 году

Дюков: годовая добыча нефти в России вырастет до 540 миллионов тонн к 2050 году

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель правления ОАО "Газпром нефть" Александр Дюков
Председатель правления ОАО Газпром нефть Александр Дюков - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Годовая добыча нефти в России вырастет до 540 миллионов тонн к 2050 году, как указано в Энергостратегии, если нефтяники, смежный с ними бизнес и власти объединят свои усилия, считает глава одной из крупнейших российских нефтяных компаний "Газпром нефть" Александр Дюков.
Правительство РФ в середине апреле утвердило обновленную Энергостратегию до 2050 года. Согласно документу, годовая добыча нефти в России к 2050 году в целевом сценарии вырастет 540 миллионов тонн с 531 миллиона тонн в 2023 году, а экспорт нефти из России составит 235 миллионов тонн, почти оставшись на текущем уровне.
"Цели, безусловно, амбициозны. А какими они могут быть еще в национальной стратегии? Если говорить о долгосрочных планах по добыче нефти на уровне 540 миллионов тонн в год, то эти планы реалистичны при условии эффективной совместной работы нефтяных компаний, предприятий из смежных отраслей и государства", - сказал Дюков журналистам.
Он пояснил, что от нефтяных компаний потребуется активная реализация крупных добычных проектов, в том числе в Арктике и Восточной Сибири; от смежных отраслей – разработка требуемых для этих проектов технологических решений, поставки качественного российского оборудования; от государства – гибкая налоговая политика, предусматривающая стимулы для ввода в разработку новых классов запасов.
"Что касается переработки нефти, то здесь основная задача - это завершить масштабную модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, сохранить стабильность работы всех производственных установок, в том числе обеспечив их соответствующим сервисом и запасными деталями Это позволит удовлетворять растущий спрос внутри страны на высококачественные нефтепродукты", - добавил Дюков, отметив, что еще одной приоритетной задачей для властей стало дальнейшее развитие нефтехимических производств.
В целом российские нефтяники оценивают новую Энергостратегию как качественный, хорошо проработанный документ, а работы над ним была максимально открытой к бизнесу, который был вовлечен в разработку документа. "При этом стратегия является рамочным документом, а ее разработка – это только первый шаг. Последует дальнейшая конкретизация задач и планов в отраслевых генсхемах и дорожных картах, и совместная работа ведомств и компаний отрасли над ключевыми задачами Энергостратегии", - заключил Дюков.
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