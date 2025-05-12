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Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным по Украине
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным по Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал всеобъемлющими его телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине с российским лидером Владимиром... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T19:36+0300
2025-05-12T19:36+0300
2025-05-12T19:36+0300
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АНКАРА, 12 мая – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал всеобъемлющими его телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине с российским лидером Владимиром Путиным, которые прошли в воскресенье."Вчерашний день был очень насыщенным с точки зрения телефонной дипломатии. Мы провели переговоры с президентом Франции господином (Эммануэлем) Макроном, а затем провели обстоятельный телефонный разговор с президентом России господином (Владимиром) Путиным", - рассказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина."Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной", - добавил президент Турции.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным по Украине
Эрдоган заявил, что провел в воскресенье всеобъемлющие переговоры с Путиным по Украине
АНКАРА, 12 мая – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал всеобъемлющими его телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине с российским лидером Владимиром Путиным, которые прошли в воскресенье.
"Вчерашний день был очень насыщенным с точки зрения телефонной дипломатии. Мы провели переговоры с президентом Франции господином (Эммануэлем) Макроном, а затем провели обстоятельный телефонный разговор с президентом России господином (Владимиром) Путиным", - рассказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина.
"Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной", - добавил президент Турции.
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