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Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным по Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным по Украине
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным по Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал всеобъемлющими его телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине с российским лидером Владимиром... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T19:36+0300
2025-05-12T19:36+0300
спецоперация на украине
россия
украина
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 мая – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал всеобъемлющими его телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине с российским лидером Владимиром Путиным, которые прошли в воскресенье."Вчерашний день был очень насыщенным с точки зрения телефонной дипломатии. Мы провели переговоры с президентом Франции господином (Эммануэлем) Макроном, а затем провели обстоятельный телефонный разговор с президентом России господином (Владимиром) Путиным", - рассказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина."Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной", - добавил президент Турции.
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россия, украина, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
19:36 12.05.2025
 
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным по Украине

Эрдоган заявил, что провел в воскресенье всеобъемлющие переговоры с Путиным по Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 12 мая – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал всеобъемлющими его телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине с российским лидером Владимиром Путиным, которые прошли в воскресенье.
"Вчерашний день был очень насыщенным с точки зрения телефонной дипломатии. Мы провели переговоры с президентом Франции господином (Эммануэлем) Макроном, а затем провели обстоятельный телефонный разговор с президентом России господином (Владимиром) Путиным", - рассказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина.
"Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной", - добавил президент Турции.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
Трамп призвал Украину немедленно идти на переговоры с Россией
Вчера, 19:36
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАТУРЦИЯВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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