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Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным по Украине

Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным по Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ

Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал всеобъемлющими его телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине с российским лидером Владимиром... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T19:36+0300

2025-05-12T19:36+0300

2025-05-12T19:36+0300

спецоперация на украине

россия

украина

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 мая – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал всеобъемлющими его телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине с российским лидером Владимиром Путиным, которые прошли в воскресенье."Вчерашний день был очень насыщенным с точки зрения телефонной дипломатии. Мы провели переговоры с президентом Франции господином (Эммануэлем) Макроном, а затем провели обстоятельный телефонный разговор с президентом России господином (Владимиром) Путиным", - рассказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабмина."Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной", - добавил президент Турции.

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украина

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россия, украина, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган