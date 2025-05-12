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СМИ: США отложили отправку шестого ракетного эсминца в Испанию
СМИ: США отложили отправку шестого ракетного эсминца в Испанию - 12.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США отложили отправку шестого ракетного эсминца в Испанию
Вашингтон отложил на год отправку шестого ракетного эсминца на военно-морскую базу Рота в Испании, сославшись на технические причины, сообщает газета Pais со... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T12:58+0300
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МАДРИД, 12 мая – ПРАЙМ. Вашингтон отложил на год отправку шестого ракетного эсминца на военно-морскую базу Рота в Испании, сославшись на технические причины, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в испанском Минобороны и дипломатических кругах. По информации издания, в середине марта США "проинформировали Испанию о задержке ввода в строй эсминца класса "Арли Бёрк" (Arleigh Burke). Вашингтон ссылается на "исключительно оперативные причины, связанные с вводом корабля в строй", согласно испанским дипломатическим источникам, которые уверяют, что, хотя и с опозданием, он ожидается в первой половине 2026 года". При этом отмечается, что задержка может быть попыткой давления на союзников в преддверии июньского саммита НАТО в Гааге, на котором будет обсуждаться выполнение странами Альянса обязательств по увеличению военных расходов. Однако эксперты полагают, что речь идет, скорее, о стратегическом сдвиге фокуса США в сторону сдерживания Китая в Азии. После саммита НАТО в Мадриде в 2022 году администрация Джо Байдена пообещала разместить в Роте два дополнительных эсминца класса "Арли Бёрк" в дополнение к четырем уже находящимся там с 2015 года. Один из них – USS Oscar Austin – прибыл в октябре 2024 года. Второй должен был быть развернут в 2025-м. Военно-морская база в Роте используется американскими войсками с 1953 года и считается ключевым элементом системы ПРО НАТО.
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Вооружения, Бизнес, ВАШИНГТОН, ИСПАНИЯ, США, Джо Байден, НАТО
СМИ: США отложили отправку шестого ракетного эсминца в Испанию
Pais: США отложили отправку шестого ракетного эсминца на базу Рота в Испании
МАДРИД, 12 мая – ПРАЙМ. Вашингтон отложил на год отправку шестого ракетного эсминца на военно-морскую базу Рота в Испании, сославшись на технические причины, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в испанском Минобороны и дипломатических кругах.
По информации издания, в середине марта США "проинформировали Испанию о задержке ввода в строй эсминца класса "Арли Бёрк" (Arleigh Burke). Вашингтон ссылается на "исключительно оперативные причины, связанные с вводом корабля в строй", согласно испанским дипломатическим источникам, которые уверяют, что, хотя и с опозданием, он ожидается в первой половине 2026 года".
При этом отмечается, что задержка может быть попыткой давления на союзников в преддверии июньского саммита НАТО в Гааге, на котором будет обсуждаться выполнение странами Альянса обязательств по увеличению военных расходов. Однако эксперты полагают, что речь идет, скорее, о стратегическом сдвиге фокуса США в сторону сдерживания Китая в Азии.
После саммита НАТО в Мадриде в 2022 году администрация Джо Байдена пообещала разместить в Роте два дополнительных эсминца класса "Арли Бёрк" в дополнение к четырем уже находящимся там с 2015 года. Один из них – USS Oscar Austin – прибыл в октябре 2024 года. Второй должен был быть развернут в 2025-м.
Военно-морская база в Роте используется американскими войсками с 1953 года и считается ключевым элементом системы ПРО НАТО.
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