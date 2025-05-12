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В АТОР рассказали, как прошли майские праздники для российских туристов
В АТОР рассказали, как прошли майские праздники для российских туристов - 12.05.2025, ПРАЙМ
В АТОР рассказали, как прошли майские праздники для российских туристов
Майские праздники для российских туристов в этом году прошли более напряженно, чем ожидалось, однако запланированный турпоток за рубеж, в 900 тысяч поездок,... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T21:00+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Майские праздники для российских туристов в этом году прошли более напряженно, чем ожидалось, однако запланированный турпоток за рубеж, в 900 тысяч поездок, предварительно выполнен, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Майские праздники в этом году прошли более напряженно, чем ожидалось. Помимо повышенного спроса за счет окрепшего рубля и дополнительного майского выходного, свои коррективы внесли закрытие воздушного пространства над Пакистаном и Индией, а также ограничения на полеты в московских аэропортах, которые привели к многочасовым задержкам и даже отмене части рейсов", - сказал Мурадян. Он отметил, что расписание полетов удалось достаточно быстро восстановить, поэтому с возвратом из отпусков существенных проблем не возникало. "Маршруты полетов удалось пересогласовать в течение одного дня, причем продолжительность полетов выросла незначительно. В итоге, заявленные планы по выездному турпотоку на первую декаду мая (900 тысяч поездок), по предварительным оценкам, были реализованы", - уточнил вице-президент АТОР. Что касается спроса на Индию, то туроператоры существенного падения спроса не наблюдали, подтвердил Мурадян. "Все-таки основная часть турпотока в течение года приходится на Гоа, где активный пляжный сезон уже заканчивается, и продажи снижаются. Если говорить про континентальную Индию, туры в так называемый "Золотой треугольник" (Дели, Агра, Джайпур), то объем туров туда небольшой и в основном концентрируется на зимние месяцы", - пояснил эксперт. "После майских праздников спрос будет снижаться на 30-40%, но это естественное течение вещей. В таком состоянии он будет пребывать до конца мая, пока не начнутся школьные каникулы. Причем продажи уже сейчас переключаются на более популярные направления, в первую очередь, Турцию", - заключил он.
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туризм, россия, атор
Экономика, Туризм, РОССИЯ, АТОР
В АТОР рассказали, как прошли майские праздники для российских туристов
АТОР: майские для туристов РФ прошли напряженно, но план по турпотоку за рубеж достигнут
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Майские праздники для российских туристов в этом году прошли более напряженно, чем ожидалось, однако запланированный турпоток за рубеж, в 900 тысяч поездок, предварительно выполнен, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Майские праздники в этом году прошли более напряженно, чем ожидалось. Помимо повышенного спроса за счет окрепшего рубля и дополнительного майского выходного, свои коррективы внесли закрытие воздушного пространства над Пакистаном и Индией, а также ограничения на полеты в московских аэропортах, которые привели к многочасовым задержкам и даже отмене части рейсов", - сказал Мурадян.
Он отметил, что расписание полетов удалось достаточно быстро восстановить, поэтому с возвратом из отпусков существенных проблем не возникало. "Маршруты полетов удалось пересогласовать в течение одного дня, причем продолжительность полетов выросла незначительно. В итоге, заявленные планы по выездному турпотоку на первую декаду мая (900 тысяч поездок), по предварительным оценкам, были реализованы", - уточнил вице-президент АТОР.
В АТОР прокомментировали отмену рейсов из Турции в Россию
Что касается спроса на Индию, то туроператоры существенного падения спроса не наблюдали, подтвердил Мурадян. "Все-таки основная часть турпотока в течение года приходится на Гоа, где активный пляжный сезон уже заканчивается, и продажи снижаются. Если говорить про континентальную Индию, туры в так называемый "Золотой треугольник" (Дели, Агра, Джайпур), то объем туров туда небольшой и в основном концентрируется на зимние месяцы", - пояснил эксперт.
"После майских праздников спрос будет снижаться на 30-40%, но это естественное течение вещей. В таком состоянии он будет пребывать до конца мая, пока не начнутся школьные каникулы. Причем продажи уже сейчас переключаются на более популярные направления, в первую очередь, Турцию", - заключил он.