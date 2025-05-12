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Нефть умеренно дорожает в ожидании заявления США и КНР по торговой политике - 12.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/neft-857472363.html
Нефть умеренно дорожает в ожидании заявления США и КНР по торговой политике
Нефть умеренно дорожает в ожидании заявления США и КНР по торговой политике - 12.05.2025, ПРАЙМ
Нефть умеренно дорожает в ожидании заявления США и КНР по торговой политике
Мировые цены на нефть умеренно растут в понедельник утром перед публикацией совместного заявления США и Китая по итогам прошедших в Женеве переговоров по... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T08:18+0300
2025-05-12T08:18+0300
экономика
рынок
торги
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сша
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть умеренно растут в понедельник утром перед публикацией совместного заявления США и Китая по итогам прошедших в Женеве переговоров по торговой политике, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.14 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,64%, до 64,32 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до 61,47 доллара. Аналитики ждут публикации совместного заявления по состоявшимся переговорам между США и Китаем. Стороны с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано позднее в понедельник. "Еще предстоит выяснить, может ли проблема импортных пошлин быть основательно решена и в какой степени это ослабит напряженность. Пока нефтяной рынок не увидит более существенных, благоприятных изменений на макроэкономическом, фундаментальном и геополитическом уровнях, возможности для дальнейшего восстановления цен будут ограничены", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian).
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рынок, торги, нефть, сша, китай
Экономика, Рынок, Торги, Нефть, США, КИТАЙ
08:18 12.05.2025
 
Нефть умеренно дорожает в ожидании заявления США и КНР по торговой политике

Цены на нефть растут в понедельник в ожидании выхода заявления США и КНР по торговле

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть умеренно растут в понедельник утром перед публикацией совместного заявления США и Китая по итогам прошедших в Женеве переговоров по торговой политике, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.14 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,64%, до 64,32 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до 61,47 доллара.
Аналитики ждут публикации совместного заявления по состоявшимся переговорам между США и Китаем. Стороны с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано позднее в понедельник.
"Еще предстоит выяснить, может ли проблема импортных пошлин быть основательно решена и в какой степени это ослабит напряженность. Пока нефтяной рынок не увидит более существенных, благоприятных изменений на макроэкономическом, фундаментальном и геополитическом уровнях, возможности для дальнейшего восстановления цен будут ограничены", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian).
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