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Нефть умеренно дорожает в ожидании заявления США и КНР по торговой политике

Нефть умеренно дорожает в ожидании заявления США и КНР по торговой политике - 12.05.2025, ПРАЙМ

Нефть умеренно дорожает в ожидании заявления США и КНР по торговой политике

Мировые цены на нефть умеренно растут в понедельник утром перед публикацией совместного заявления США и Китая по итогам прошедших в Женеве переговоров по... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T08:18+0300

2025-05-12T08:18+0300

2025-05-12T08:18+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть умеренно растут в понедельник утром перед публикацией совместного заявления США и Китая по итогам прошедших в Женеве переговоров по торговой политике, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.14 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,64%, до 64,32 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до 61,47 доллара. Аналитики ждут публикации совместного заявления по состоявшимся переговорам между США и Китаем. Стороны с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано позднее в понедельник. "Еще предстоит выяснить, может ли проблема импортных пошлин быть основательно решена и в какой степени это ослабит напряженность. Пока нефтяной рынок не увидит более существенных, благоприятных изменений на макроэкономическом, фундаментальном и геополитическом уровнях, возможности для дальнейшего восстановления цен будут ограничены", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian).

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рынок, торги, нефть, сша, китай