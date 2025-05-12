https://1prime.ru/20250512/neft-857476308.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель - 12.05.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в понедельник растут более чем на 2,5%, а стоимость одного барреля марки Brent поднялась выше 65 долларов, впервые с конца апреля, следует | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T10:03+0300
2025-05-12T10:03+0300
2025-05-12T10:09+0300
экономика
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник растут более чем на 2,5%, а стоимость одного барреля марки Brent поднялась выше 65 долларов, впервые с конца апреля, следует из данных торгов.По состоянию на 10.05 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,66% относительно предыдущего закрытия, до 65,61 доллара за баррель, показатель поднимает выше 65 долларов за баррель впервые с 29 апреля.Июньские фьючерсов на WTI дорожают в то же время на 2,75%, до 62,7 доллара за баррель.
https://1prime.ru/20250512/neft-857472363.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть
Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель впервые с 29 апреля
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник растут более чем на 2,5%, а стоимость одного барреля марки Brent поднялась выше 65 долларов, впервые с конца апреля, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.05 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,66% относительно предыдущего закрытия, до 65,61 доллара за баррель, показатель поднимает выше 65 долларов за баррель впервые с 29 апреля.
Июньские фьючерсов на WTI дорожают в то же время на 2,75%, до 62,7 доллара за баррель.
Нефть умеренно дорожает в ожидании заявления США и КНР по торговой политике