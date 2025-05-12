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Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель - 12.05.2025, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в понедельник растут более чем на 2,5%, а стоимость одного барреля марки Brent поднялась выше 65 долларов, впервые с конца апреля, следует | 12.05.2025, ПРАЙМ

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2025-05-12T10:03+0300

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экономика

нефть

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник растут более чем на 2,5%, а стоимость одного барреля марки Brent поднялась выше 65 долларов, впервые с конца апреля, следует из данных торгов.По состоянию на 10.05 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,66% относительно предыдущего закрытия, до 65,61 доллара за баррель, показатель поднимает выше 65 долларов за баррель впервые с 29 апреля.Июньские фьючерсов на WTI дорожают в то же время на 2,75%, до 62,7 доллара за баррель.

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нефть