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Цена нефти марки Brent поднялась выше 66 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 66 долларов за баррель - 12.05.2025, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent поднялась выше 66 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в понедельник укоряют рост, поднимаясь более чем на 3%, а стоимость одного барреля марки Brent торгуется уже выше 66 долларов, впервые с... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:12+0300

2025-05-12T10:12+0300

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экономика

нефть

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник укоряют рост, поднимаясь более чем на 3%, а стоимость одного барреля марки Brent торгуется уже выше 66 долларов, впервые с конца апреля, следует из данных торгов.По состоянию на 10.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,32% относительно предыдущего закрытия, до 66,03 доллара за баррель, показатель поднимает выше 66 долларов за баррель впервые с 28 апреля.Июньские фьючерсов на WTI дорожают в то же время на 3,49%, до 63,15 доллара за баррель.

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нефть