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Россия нарастила экспорт нефти на фоне низких цен

Россия нарастила экспорт нефти на фоне низких цен - 12.05.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт нефти на фоне низких цен

Снижение цен на нефть и ставок фрахта способствовало росту экспорта российского сырья, говорится в материале издания "Коммерсантъ". | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T12:27+0300

2025-05-12T12:27+0300

2025-05-12T12:27+0300

экономика

россия

нефть

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Снижение цен на нефть и ставок фрахта способствовало росту экспорта российского сырья, говорится в материале издания "Коммерсантъ".Отмечается, что в апреле объем отгрузок через порты вернулся к предкризисному уровню, достигнув 448 тысяч тонн в сутки, со спросом, ориентированным на Индию, Китай и Турцию. Эксперты ожидают сохранения текущих объемов поставок в мае из-за стабильного спроса и удешевления транспортировки.Рост мировых цен на нефть, сопровождаемый увеличением добычи странами ОПЕК+, может дополнительно стимулировать экспорт из России. Снижение цен на нефть ниже уровня 60 долларов за баррель привлекло дополнительный флот и снизило фрахтовые ставки, в том числе на транспортировку в Китай.

https://1prime.ru/20250512/neft-857476654.html

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россия, нефть