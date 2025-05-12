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Россия нарастила экспорт нефти на фоне низких цен - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила экспорт нефти на фоне низких цен
Россия нарастила экспорт нефти на фоне низких цен - 12.05.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт нефти на фоне низких цен
Снижение цен на нефть и ставок фрахта способствовало росту экспорта российского сырья, говорится в материале издания "Коммерсантъ". | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T12:27+0300
2025-05-12T12:27+0300
экономика
россия
нефть
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Снижение цен на нефть и ставок фрахта способствовало росту экспорта российского сырья, говорится в материале издания "Коммерсантъ".Отмечается, что в апреле объем отгрузок через порты вернулся к предкризисному уровню, достигнув 448 тысяч тонн в сутки, со спросом, ориентированным на Индию, Китай и Турцию. Эксперты ожидают сохранения текущих объемов поставок в мае из-за стабильного спроса и удешевления транспортировки.Рост мировых цен на нефть, сопровождаемый увеличением добычи странами ОПЕК+, может дополнительно стимулировать экспорт из России. Снижение цен на нефть ниже уровня 60 долларов за баррель привлекло дополнительный флот и снизило фрахтовые ставки, в том числе на транспортировку в Китай.
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россия, нефть
Экономика, РОССИЯ, Нефть
12:27 12.05.2025
 
Россия нарастила экспорт нефти на фоне низких цен

"Ъ": экспорт российской нефти вырос на низких ценах и ставках фрахта

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiМорские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Снижение цен на нефть и ставок фрахта способствовало росту экспорта российского сырья, говорится в материале издания "Коммерсантъ".
Отмечается, что в апреле объем отгрузок через порты вернулся к предкризисному уровню, достигнув 448 тысяч тонн в сутки, со спросом, ориентированным на Индию, Китай и Турцию. Эксперты ожидают сохранения текущих объемов поставок в мае из-за стабильного спроса и удешевления транспортировки.
Рост мировых цен на нефть, сопровождаемый увеличением добычи странами ОПЕК+, может дополнительно стимулировать экспорт из России. Снижение цен на нефть ниже уровня 60 долларов за баррель привлекло дополнительный флот и снизило фрахтовые ставки, в том числе на транспортировку в Китай.
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Цена нефти марки Brent поднялась выше 66 долларов за баррель
10:12
 
ЭкономикаРОССИЯНефть
 
 
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