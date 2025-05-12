https://1prime.ru/20250512/neft-857489015.html
Стоимость нефти сохраняет рост более чем на 3%
Стоимость нефти сохраняет рост более чем на 3% - 12.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти сохраняет рост более чем на 3%
Мировые цены на нефть в начале недели растут более чем на 3% на новостях о снижении взаимных торговых пошлин в Китае и США, следует из данных торгов и... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T14:32+0300
2025-05-12T14:32+0300
2025-05-12T14:32+0300
энергетика
нефть
рынок
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в начале недели растут более чем на 3% на новостях о снижении взаимных торговых пошлин в Китае и США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 14.23 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,44% относительно предыдущего закрытия, до 66,11 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,82%, до 63,35 доллара за баррель. Котировки открыли неделю умеренным ростом, но позднее Brent последовательно преодолела отметку в 65 и 66 долларов за баррель, и рост цен превысил 3% относительно закрытия пятницы. Представители Китая и США в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры. "Снижение пошлин уменьшает опасения по поводу того, что длительный экономический спад негативно скажется на спросе на нефть", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen).
https://1prime.ru/20250512/novak-857487025.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, китай, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, КИТАЙ, США
Стоимость нефти сохраняет рост более чем на 3%
Цены на нефть в понедельник растут более чем на 3% на новостях о снижении пошлин КНР и США
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в начале недели растут более чем на 3% на новостях о снижении взаимных торговых пошлин в Китае и США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 14.23 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,44% относительно предыдущего закрытия, до 66,11 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,82%, до 63,35 доллара за баррель.
Котировки открыли неделю умеренным ростом, но позднее Brent последовательно преодолела отметку в 65 и 66 долларов за баррель, и рост цен превысил 3% относительно закрытия пятницы.
Представители Китая и США в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры.
"Снижение пошлин уменьшает опасения по поводу того, что длительный экономический спад негативно скажется на спросе на нефть", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen).
Новак рассказал о пике спроса на нефть и газ в мире