https://1prime.ru/20250512/neft-857489015.html

Стоимость нефти сохраняет рост более чем на 3%

Стоимость нефти сохраняет рост более чем на 3% - 12.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти сохраняет рост более чем на 3%

Мировые цены на нефть в начале недели растут более чем на 3% на новостях о снижении взаимных торговых пошлин в Китае и США, следует из данных торгов и... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T14:32+0300

2025-05-12T14:32+0300

2025-05-12T14:32+0300

энергетика

нефть

рынок

китай

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в начале недели растут более чем на 3% на новостях о снижении взаимных торговых пошлин в Китае и США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 14.23 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,44% относительно предыдущего закрытия, до 66,11 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,82%, до 63,35 доллара за баррель. Котировки открыли неделю умеренным ростом, но позднее Brent последовательно преодолела отметку в 65 и 66 долларов за баррель, и рост цен превысил 3% относительно закрытия пятницы. Представители Китая и США в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры. "Снижение пошлин уменьшает опасения по поводу того, что длительный экономический спад негативно скажется на спросе на нефть", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen).

https://1prime.ru/20250512/novak-857487025.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, китай, сша