https://1prime.ru/20250512/neft-857496300.html
Цены на нефть продолжают расти более чем на 3%
Цены на нефть продолжают расти более чем на 3% - 12.05.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть продолжают расти более чем на 3%
Мировые цены на нефть в понедельник продолжают расти, поднимаясь более чем на 3% и с перспективой дальнейшего удорожания до 75 долларов за баррель, после ряда... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T17:44+0300
2025-05-12T17:44+0300
2025-05-12T17:44+0300
экономика
нефть
сша
китай
brent
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник продолжают расти, поднимаясь более чем на 3% и с перспективой дальнейшего удорожания до 75 долларов за баррель, после ряда новостей, в том числе с полей американо-китайских торговых переговоров, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 17.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 3,15% относительно предыдущего закрытия, до 65,92 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 3,36%, до 63,07 доллара за баррель. Котировки открыли неделю умеренным ростом, но позднее Brent последовательно преодолевала отметку в 65 и 66 долларов за баррель, и рост цен превысил 3% относительно закрытия пятницы. Одной из основных причин, помимо внешнеполитической - в ожидании встречи представителей Украины и России в Стамбуле - такого роста можно назвать позитив в отношении перспектив увеличения спроса на нефть вследствие признаков "разрядки" в торговых отношениях США и Китая. "Снижение напряжения между США и КНР в тарифной войне снижает риск глобальной рецессии, что хорошо и для нефти, и для других ресурсов", - отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Представители Китая и США в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры. "Однако именно в отношении нефти есть еще и риск увеличения добычи со стороны ОПЕК+ и других стран, поэтому роста выше 75 долларов за баррель мы бы не ждали", - заключает Скрябин.
https://1prime.ru/20250512/novak-857487324.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, китай, brent
Экономика, Нефть, США, КИТАЙ, Brent
Цены на нефть продолжают расти более чем на 3%
Мировые цены на нефть увеличиваются с перспективой роста до 75 долларов за баррель
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник продолжают расти, поднимаясь более чем на 3% и с перспективой дальнейшего удорожания до 75 долларов за баррель, после ряда новостей, в том числе с полей американо-китайских торговых переговоров, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 17.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 3,15% относительно предыдущего закрытия, до 65,92 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 3,36%, до 63,07 доллара за баррель. Котировки открыли неделю умеренным ростом, но позднее Brent последовательно преодолевала отметку в 65 и 66 долларов за баррель, и рост цен превысил 3% относительно закрытия пятницы.
Одной из основных причин, помимо внешнеполитической - в ожидании встречи представителей Украины и России в Стамбуле - такого роста можно назвать позитив в отношении перспектив увеличения спроса на нефть вследствие признаков "разрядки" в торговых отношениях США и Китая.
"Снижение напряжения между США и КНР в тарифной войне снижает риск глобальной рецессии, что хорошо и для нефти, и для других ресурсов", - отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Представители Китая и США в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры.
"Однако именно в отношении нефти есть еще и риск увеличения добычи со стороны ОПЕК+ и других стран, поэтому роста выше 75 долларов за баррель мы бы не ждали", - заключает Скрябин.
Новак спрогнозировал рост доли стран ОПЕК+ на рынке нефти к 2050 году