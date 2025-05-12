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Цены на нефть продолжают расти более чем на 3%

Цены на нефть продолжают расти более чем на 3% - 12.05.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть продолжают расти более чем на 3%

Мировые цены на нефть в понедельник продолжают расти, поднимаясь более чем на 3% и с перспективой дальнейшего удорожания до 75 долларов за баррель, после ряда... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T17:44+0300

2025-05-12T17:44+0300

2025-05-12T17:44+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник продолжают расти, поднимаясь более чем на 3% и с перспективой дальнейшего удорожания до 75 долларов за баррель, после ряда новостей, в том числе с полей американо-китайских торговых переговоров, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 17.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 3,15% относительно предыдущего закрытия, до 65,92 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 3,36%, до 63,07 доллара за баррель. Котировки открыли неделю умеренным ростом, но позднее Brent последовательно преодолевала отметку в 65 и 66 долларов за баррель, и рост цен превысил 3% относительно закрытия пятницы. Одной из основных причин, помимо внешнеполитической - в ожидании встречи представителей Украины и России в Стамбуле - такого роста можно назвать позитив в отношении перспектив увеличения спроса на нефть вследствие признаков "разрядки" в торговых отношениях США и Китая. "Снижение напряжения между США и КНР в тарифной войне снижает риск глобальной рецессии, что хорошо и для нефти, и для других ресурсов", - отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Представители Китая и США в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры. "Однако именно в отношении нефти есть еще и риск увеличения добычи со стороны ОПЕК+ и других стран, поэтому роста выше 75 долларов за баррель мы бы не ждали", - заключает Скрябин.

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нефть, сша, китай, brent