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Новак рассказал о пике спроса на нефть и газ в мире

Новак рассказал о пике спроса на нефть и газ в мире - 12.05.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал о пике спроса на нефть и газ в мире

Пик спроса на нефть и газ в мире еще не пройден, и возможно, наступит только за горизонтом 2050 года; лидером роста мирового потребления нефти будет Индия, где... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T14:03+0300

2025-05-12T14:03+0300

2025-05-12T14:03+0300

энергетика

нефть

александр новак

опек

газ

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Пик спроса на нефть и газ в мире еще не пройден, и возможно, наступит только за горизонтом 2050 года; лидером роста мирового потребления нефти будет Индия, где спрос в 2050 году вырастет в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом, а аутсайдером - Европа, где спрос упадет на 31%, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. "Основным драйвером роста потребления нефти станет Индия, спрос в которой, по данным ОПЕК, вырастет с 5,3 миллиона баррелей в сутки в 2023 году до 13,3 миллиона баррелей в сутки в 2050 году. Также лидерами потребления станут Китай, другие страны Азии, Ближнего Востока и Африки. Наибольшее падение нефтяного спроса ожидается в европейских странах – спрос на нефть в регионе снизится с 13,4 до 9,2 миллиона баррелей в сутки", - привел данные Новак своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика", говоря о тенденциях мировой энергетики на горизонте до 2050 года. "При этом мы можем говорить о том, что пик спроса на газ и нефть еще не пройден. Возможно, этот момент наступит за горизонтом 2050 года", - подвел итог Новак.

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нефть, александр новак, опек, газ