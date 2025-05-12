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Новак призвал стимулировать разработку трудноизвлекаемой нефти

Новак призвал стимулировать разработку трудноизвлекаемой нефти - 12.05.2025, ПРАЙМ

Новак призвал стимулировать разработку трудноизвлекаемой нефти

Необходима донастройка налоговой системы в России для стимулирования разработки трудноизвлекаемой нефти, это сделает рентабельными инвестиции в запасы и... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T14:04+0300

2025-05-12T14:04+0300

2025-05-12T14:04+0300

энергетика

нефть

арктика

москва

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александр новак

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Необходима донастройка налоговой системы в России для стимулирования разработки трудноизвлекаемой нефти, это сделает рентабельными инвестиции в запасы и технологии, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "На сегодняшний день доля трудноизвлекаемых, обводненных и истощенных запасов составляет порядка 60%. Для стимулирования их разработки необходима донастройка фискальной системы, что сделает инвестиции в новые категории запасов и технологии рентабельными. Это, в свою очередь, приведет к скачку инвестиций и укрепит роль нефтяной отрасли в качестве локомотива отечественных промышленности и науки", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика". Он отметил, что развитие нефтедобычи также будет играть важную социально-экономическую роль, способствуя развитию стратегически важных регионов, в том числе Арктики, Восточной Сибири, Дальнего Востока. Кроме того, по словам вице-премьера, в рамках Энергостратегии до 2050 года планируется продолжить совершенствование механизмов стимулирования геологоразведочных работ и недропользования, в том числе создания полигонов для обкатки новых технологий. "Это позволит вовлечь в разработку более 5 миллиардов тонн новых запасов и обеспечить 100%-ное восполнение минерально-сырьевой базы, освоить и развить стратегически важные регионы, такие как Арктика, Восточная Сибирь, Дальний Восток", - пояснил Новак.

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нефть, арктика, москва, рф, александр новак