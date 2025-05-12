https://1prime.ru/20250512/novak-857487324.html
Новак спрогнозировал рост доли стран ОПЕК+ на рынке нефти к 2050 году
Новак спрогнозировал рост доли стран ОПЕК+ на рынке нефти к 2050 году - 12.05.2025, ПРАЙМ
Новак спрогнозировал рост доли стран ОПЕК+ на рынке нефти к 2050 году
Доля стран ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке вырастет, по оценкам аналитиков, к 2050 году до 52% с 49%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T14:06+0300
2025-05-12T14:06+0300
2025-05-12T14:06+0300
энергетика
нефть
александр новак
опек
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Доля стран ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке вырастет, по оценкам аналитиков, к 2050 году до 52% с 49%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Растущий мировой спрос и восполнение естественного падения добычи в мире в перспективе будут во многом удовлетворяться именно за счет стран ОПЕК+, что приведет, по оценкам аналитиков организации, к увеличению доли рынка странами ОПЕК+ с 49 до 52% к 2050 году (с учетом нефти и прочих жидких углеводородов)", – написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". Вице-премьер добавил, что Россия традиционно занимает авторитетную роль на мировом рынке нефти, что позволяет стране в партнерстве со странами ОПЕК+ эффективно балансировать мировой нефтяной рынок и вносить весомый вклад в бюджет: благодаря действию сделки ОПЕК+ за 8 лет Россия совокупно получила более 40 триллионов рублей дополнительных доходов.
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нефть, александр новак, опек
Энергетика, Нефть, Александр Новак, ОПЕК
Новак спрогнозировал рост доли стран ОПЕК+ на рынке нефти к 2050 году
Новак: доля стран ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке вырастет к 2050 году до 52%
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Доля стран ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке вырастет, по оценкам аналитиков, к 2050 году до 52% с 49%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Растущий мировой спрос и восполнение естественного падения добычи в мире в перспективе будут во многом удовлетворяться именно за счет стран ОПЕК+, что приведет, по оценкам аналитиков организации, к увеличению доли рынка странами ОПЕК+ с 49 до 52% к 2050 году (с учетом нефти и прочих жидких углеводородов)", – написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Вице-премьер добавил, что Россия традиционно занимает авторитетную роль на мировом рынке нефти, что позволяет стране в партнерстве со странами ОПЕК+ эффективно балансировать мировой нефтяной рынок и вносить весомый вклад в бюджет: благодаря действию сделки ОПЕК+ за 8 лет Россия совокупно получила более 40 триллионов рублей дополнительных доходов.
Новак рассказал о пике спроса на нефть и газ в мире