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Новак спрогнозировал рост доли стран ОПЕК+ на рынке нефти к 2050 году - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Новак спрогнозировал рост доли стран ОПЕК+ на рынке нефти к 2050 году
Новак спрогнозировал рост доли стран ОПЕК+ на рынке нефти к 2050 году - 12.05.2025, ПРАЙМ
Новак спрогнозировал рост доли стран ОПЕК+ на рынке нефти к 2050 году
Доля стран ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке вырастет, по оценкам аналитиков, к 2050 году до 52% с 49%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T14:06+0300
2025-05-12T14:06+0300
энергетика
нефть
александр новак
опек
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Доля стран ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке вырастет, по оценкам аналитиков, к 2050 году до 52% с 49%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Растущий мировой спрос и восполнение естественного падения добычи в мире в перспективе будут во многом удовлетворяться именно за счет стран ОПЕК+, что приведет, по оценкам аналитиков организации, к увеличению доли рынка странами ОПЕК+ с 49 до 52% к 2050 году (с учетом нефти и прочих жидких углеводородов)", – написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". Вице-премьер добавил, что Россия традиционно занимает авторитетную роль на мировом рынке нефти, что позволяет стране в партнерстве со странами ОПЕК+ эффективно балансировать мировой нефтяной рынок и вносить весомый вклад в бюджет: благодаря действию сделки ОПЕК+ за 8 лет Россия совокупно получила более 40 триллионов рублей дополнительных доходов.
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нефть, александр новак, опек
Энергетика, Нефть, Александр Новак, ОПЕК
14:06 12.05.2025
 
Новак спрогнозировал рост доли стран ОПЕК+ на рынке нефти к 2050 году

Новак: доля стран ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке вырастет к 2050 году до 52%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Доля стран ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке вырастет, по оценкам аналитиков, к 2050 году до 52% с 49%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Растущий мировой спрос и восполнение естественного падения добычи в мире в перспективе будут во многом удовлетворяться именно за счет стран ОПЕК+, что приведет, по оценкам аналитиков организации, к увеличению доли рынка странами ОПЕК+ с 49 до 52% к 2050 году (с учетом нефти и прочих жидких углеводородов)", – написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Вице-премьер добавил, что Россия традиционно занимает авторитетную роль на мировом рынке нефти, что позволяет стране в партнерстве со странами ОПЕК+ эффективно балансировать мировой нефтяной рынок и вносить весомый вклад в бюджет: благодаря действию сделки ОПЕК+ за 8 лет Россия совокупно получила более 40 триллионов рублей дополнительных доходов.
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ЭнергетикаНефтьАлександр НовакОПЕК
 
 
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