https://1prime.ru/20250512/novak-857487324.html

Новак спрогнозировал рост доли стран ОПЕК+ на рынке нефти к 2050 году

Новак спрогнозировал рост доли стран ОПЕК+ на рынке нефти к 2050 году - 12.05.2025, ПРАЙМ

Новак спрогнозировал рост доли стран ОПЕК+ на рынке нефти к 2050 году

Доля стран ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке вырастет, по оценкам аналитиков, к 2050 году до 52% с 49%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T14:06+0300

2025-05-12T14:06+0300

2025-05-12T14:06+0300

энергетика

нефть

александр новак

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/83077/55/830775549_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2f3f6ef8c9f2d4d1c8035cd9b6af97a7.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Доля стран ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке вырастет, по оценкам аналитиков, к 2050 году до 52% с 49%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Растущий мировой спрос и восполнение естественного падения добычи в мире в перспективе будут во многом удовлетворяться именно за счет стран ОПЕК+, что приведет, по оценкам аналитиков организации, к увеличению доли рынка странами ОПЕК+ с 49 до 52% к 2050 году (с учетом нефти и прочих жидких углеводородов)", – написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". Вице-премьер добавил, что Россия традиционно занимает авторитетную роль на мировом рынке нефти, что позволяет стране в партнерстве со странами ОПЕК+ эффективно балансировать мировой нефтяной рынок и вносить весомый вклад в бюджет: благодаря действию сделки ОПЕК+ за 8 лет Россия совокупно получила более 40 триллионов рублей дополнительных доходов.

https://1prime.ru/20250512/novak-857487025.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, александр новак, опек