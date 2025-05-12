https://1prime.ru/20250512/novak-857487471.html

Новак рассказал о планах России по импортозамещению в нефтяной отрасли

Новак рассказал о планах России по импортозамещению в нефтяной отрасли - 12.05.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал о планах России по импортозамещению в нефтяной отрасли

Россия рассчитывает к 2027 году на почти полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе - занять весомое место в экспорте технологий, следует из... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T14:07+0300

2025-05-12T14:07+0300

2025-05-12T14:07+0300

энергетика

нефть

александр новак

россия

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия рассчитывает к 2027 году на почти полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе - занять весомое место в экспорте технологий, следует из авторской колонки вице-премьера Александра Новака для журнала "Энергетическая политика". "Для повышения конкурентоспособности идет всесторонняя работа по технологическому развитию отрасли. Координация усилий нефтегазовых компаний и государства уже позволила значительно повысить уровень импортозамещения. К 2027 году рассчитываем на практически полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе Россия намерена занять весомое место в новой для себя нише экспорта технологических услуг и товаров", - говорится в авторской колонка заместителя председателя Правительства РФ. Отмечается, что развитие инфраструктуры для повышения экономической эффективности поставок нефти позволит России к 2050 году стать №1 на рынке нефти Азии и полностью обеспечить потребности отрасли флотом. Ключевая задача нефтеперерабатывающей отрасли - завершение программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, что позволит ввести 48 новых установок на НПЗ и достичь выхода светлых нефтепродуктов в 72% к 2036 году, добавляется в колонке.

https://1prime.ru/20250512/novak-857487324.html

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нефть, александр новак, россия