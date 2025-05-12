https://1prime.ru/20250512/novak-857487471.html
Новак рассказал о планах России по импортозамещению в нефтяной отрасли
Новак рассказал о планах России по импортозамещению в нефтяной отрасли - 12.05.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о планах России по импортозамещению в нефтяной отрасли
Россия рассчитывает к 2027 году на почти полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе - занять весомое место в экспорте технологий, следует из... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T14:07+0300
2025-05-12T14:07+0300
2025-05-12T14:07+0300
энергетика
нефть
александр новак
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия рассчитывает к 2027 году на почти полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе - занять весомое место в экспорте технологий, следует из авторской колонки вице-премьера Александра Новака для журнала "Энергетическая политика". "Для повышения конкурентоспособности идет всесторонняя работа по технологическому развитию отрасли. Координация усилий нефтегазовых компаний и государства уже позволила значительно повысить уровень импортозамещения. К 2027 году рассчитываем на практически полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе Россия намерена занять весомое место в новой для себя нише экспорта технологических услуг и товаров", - говорится в авторской колонка заместителя председателя Правительства РФ. Отмечается, что развитие инфраструктуры для повышения экономической эффективности поставок нефти позволит России к 2050 году стать №1 на рынке нефти Азии и полностью обеспечить потребности отрасли флотом. Ключевая задача нефтеперерабатывающей отрасли - завершение программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, что позволит ввести 48 новых установок на НПЗ и достичь выхода светлых нефтепродуктов в 72% к 2036 году, добавляется в колонке.
https://1prime.ru/20250512/novak-857487324.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, александр новак, россия
Энергетика, Нефть, Александр Новак, РОССИЯ
Новак рассказал о планах России по импортозамещению в нефтяной отрасли
Новак: Россия рассчитывает к 2027 году на почти полное импортозамещение в нефтяной отрасли
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия рассчитывает к 2027 году на почти полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе - занять весомое место в экспорте технологий, следует из авторской колонки вице-премьера Александра Новака для журнала "Энергетическая политика".
"Для повышения конкурентоспособности идет всесторонняя работа по технологическому развитию отрасли. Координация усилий нефтегазовых компаний и государства уже позволила значительно повысить уровень импортозамещения. К 2027 году рассчитываем на практически полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе Россия намерена занять весомое место в новой для себя нише экспорта технологических услуг и товаров", - говорится в авторской колонка заместителя председателя Правительства РФ.
Отмечается, что развитие инфраструктуры для повышения экономической эффективности поставок нефти позволит России к 2050 году стать №1 на рынке нефти Азии и полностью обеспечить потребности отрасли флотом.
Ключевая задача нефтеперерабатывающей отрасли - завершение программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, что позволит ввести 48 новых установок на НПЗ и достичь выхода светлых нефтепродуктов в 72% к 2036 году, добавляется в колонке.
Новак спрогнозировал рост доли стран ОПЕК+ на рынке нефти к 2050 году