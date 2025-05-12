Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал о планах России по импортозамещению в нефтяной отрасли - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250512/novak-857487471.html
Новак рассказал о планах России по импортозамещению в нефтяной отрасли
Новак рассказал о планах России по импортозамещению в нефтяной отрасли - 12.05.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о планах России по импортозамещению в нефтяной отрасли
Россия рассчитывает к 2027 году на почти полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе - занять весомое место в экспорте технологий, следует из... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T14:07+0300
2025-05-12T14:07+0300
энергетика
нефть
александр новак
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия рассчитывает к 2027 году на почти полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе - занять весомое место в экспорте технологий, следует из авторской колонки вице-премьера Александра Новака для журнала "Энергетическая политика". "Для повышения конкурентоспособности идет всесторонняя работа по технологическому развитию отрасли. Координация усилий нефтегазовых компаний и государства уже позволила значительно повысить уровень импортозамещения. К 2027 году рассчитываем на практически полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе Россия намерена занять весомое место в новой для себя нише экспорта технологических услуг и товаров", - говорится в авторской колонка заместителя председателя Правительства РФ. Отмечается, что развитие инфраструктуры для повышения экономической эффективности поставок нефти позволит России к 2050 году стать №1 на рынке нефти Азии и полностью обеспечить потребности отрасли флотом. Ключевая задача нефтеперерабатывающей отрасли - завершение программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, что позволит ввести 48 новых установок на НПЗ и достичь выхода светлых нефтепродуктов в 72% к 2036 году, добавляется в колонке.
https://1prime.ru/20250512/novak-857487324.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, александр новак, россия
Энергетика, Нефть, Александр Новак, РОССИЯ
14:07 12.05.2025
 
Новак рассказал о планах России по импортозамещению в нефтяной отрасли

Новак: Россия рассчитывает к 2027 году на почти полное импортозамещение в нефтяной отрасли

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия рассчитывает к 2027 году на почти полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе - занять весомое место в экспорте технологий, следует из авторской колонки вице-премьера Александра Новака для журнала "Энергетическая политика".
"Для повышения конкурентоспособности идет всесторонняя работа по технологическому развитию отрасли. Координация усилий нефтегазовых компаний и государства уже позволила значительно повысить уровень импортозамещения. К 2027 году рассчитываем на практически полное импортозамещение в нефтяной отрасли, а в перспективе Россия намерена занять весомое место в новой для себя нише экспорта технологических услуг и товаров", - говорится в авторской колонка заместителя председателя Правительства РФ.
Отмечается, что развитие инфраструктуры для повышения экономической эффективности поставок нефти позволит России к 2050 году стать №1 на рынке нефти Азии и полностью обеспечить потребности отрасли флотом.
Ключевая задача нефтеперерабатывающей отрасли - завершение программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, что позволит ввести 48 новых установок на НПЗ и достичь выхода светлых нефтепродуктов в 72% к 2036 году, добавляется в колонке.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Новак спрогнозировал рост доли стран ОПЕК+ на рынке нефти к 2050 году
14:06
 
ЭнергетикаНефтьАлександр НовакРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала