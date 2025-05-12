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Два рейса из Москвы и Сочи ушли на запасной аэродром в Екатеринбург

Два рейса из Москвы и Сочи ушли на запасной аэродром в Екатеринбург - 12.05.2025, ПРАЙМ

Два рейса из Москвы и Сочи ушли на запасной аэродром в Екатеринбург

Два рейса из Москвы и по одному из Сочи и Санкт-Петербурга из-за тумана в Тюмени ушли на запасной аэродром в Екатеринбург, сообщает пресс-служба тюменского... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T07:02+0300

2025-05-12T07:02+0300

2025-05-12T07:02+0300

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ТЮМЕНЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Два рейса из Москвы и по одному из Сочи и Санкт-Петербурга из-за тумана в Тюмени ушли на запасной аэродром в Екатеринбург, сообщает пресс-служба тюменского аэропорта "Рощино". "Из-за тумана в аэропорту Тюмень ("Рощино") задерживаются рейсы. По метеоусловиям на запасной аэродром в Екатеринбург ушли борта: 1568 из "Шереметьево", 509 из Сочи, 449 из "Внуково", 577 из Санкт-Петербурга. Также с задержкой вылетают рейсы из Тюмени", - указано в сообщении. Службы тюменского аэропорта работают в штатном режиме и готовы к приёму и выпуску воздушных судов, отметили в пресс-службе.

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