https://1prime.ru/20250512/reuters-857497411.html
Ирак планирует сократить экспорт нефти в мае-июне
Ирак планирует сократить экспорт нефти в мае-июне - 12.05.2025, ПРАЙМ
Ирак планирует сократить экспорт нефти в мае-июне
Ирак намерен сократить поставки нефти на внешний рынок в мае-июне до 3,2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T18:04+0300
2025-05-12T18:04+0300
2025-05-12T18:04+0300
энергетика
нефть
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83143/59/831435965_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_754056476c94e208d019fc003f797b15.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Ирак намерен сократить поставки нефти на внешний рынок в мае-июне до 3,2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Ирак намерен экспортировать 3,2 миллиона баррелей нефти в сутки в мае и июне... что будет означать значительное сокращение по сравнению с предыдущими месяцами… Этот уровень экспорта будет ниже, чем 3,42 миллиона баррелей, о которых министерство нефти Ирака сообщило в марте", - передаёт агентство. Данные о поставках за апрель страна еще не представляла, однако, согласно данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается Рейтер, их объем составил в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки. Агентство также добавляет со ссылкой на неназванного чиновника, что тем самым происходит попытка компенсаций прежнего превышения квоты добычи в рамках ОПЕК+.
https://1prime.ru/20250323/neft-856027118.html
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83143/59/831435965_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_e0db048aa2826cbd20835755e626f6f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, ирак, опек
Энергетика, Нефть, ИРАК, ОПЕК
Ирак планирует сократить экспорт нефти в мае-июне
Reuters: Ирак сократит поставки нефти на внешний рынок до 3,2 миллиона б/с
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Ирак намерен сократить поставки нефти на внешний рынок в мае-июне до 3,2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Ирак намерен экспортировать 3,2 миллиона баррелей нефти в сутки в мае и июне... что будет означать значительное сокращение по сравнению с предыдущими месяцами… Этот уровень экспорта будет ниже, чем 3,42 миллиона баррелей, о которых министерство нефти Ирака сообщило в марте", - передаёт агентство.
Данные о поставках за апрель страна еще не представляла, однако, согласно данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается Рейтер, их объем составил в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки.
Агентство также добавляет со ссылкой на неназванного чиновника, что тем самым происходит попытка компенсаций прежнего превышения квоты добычи в рамках ОПЕК+.
Ирак планирует увеличить добычу нефти до 6 миллионов баррелей в день