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Ирак планирует сократить экспорт нефти в мае-июне - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Ирак планирует сократить экспорт нефти в мае-июне
Ирак планирует сократить экспорт нефти в мае-июне - 12.05.2025, ПРАЙМ
Ирак планирует сократить экспорт нефти в мае-июне
Ирак намерен сократить поставки нефти на внешний рынок в мае-июне до 3,2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T18:04+0300
2025-05-12T18:04+0300
энергетика
нефть
ирак
опек
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Ирак намерен сократить поставки нефти на внешний рынок в мае-июне до 3,2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Ирак намерен экспортировать 3,2 миллиона баррелей нефти в сутки в мае и июне... что будет означать значительное сокращение по сравнению с предыдущими месяцами… Этот уровень экспорта будет ниже, чем 3,42 миллиона баррелей, о которых министерство нефти Ирака сообщило в марте", - передаёт агентство. Данные о поставках за апрель страна еще не представляла, однако, согласно данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается Рейтер, их объем составил в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки. Агентство также добавляет со ссылкой на неназванного чиновника, что тем самым происходит попытка компенсаций прежнего превышения квоты добычи в рамках ОПЕК+.
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нефть, ирак, опек
Энергетика, Нефть, ИРАК, ОПЕК
18:04 12.05.2025
 
Ирак планирует сократить экспорт нефти в мае-июне

Reuters: Ирак сократит поставки нефти на внешний рынок до 3,2 миллиона б/с

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок.
Работа нефтяных станков - качалок. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Ирак намерен сократить поставки нефти на внешний рынок в мае-июне до 3,2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Ирак намерен экспортировать 3,2 миллиона баррелей нефти в сутки в мае и июне... что будет означать значительное сокращение по сравнению с предыдущими месяцами… Этот уровень экспорта будет ниже, чем 3,42 миллиона баррелей, о которых министерство нефти Ирака сообщило в марте", - передаёт агентство.
Данные о поставках за апрель страна еще не представляла, однако, согласно данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается Рейтер, их объем составил в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки.
Агентство также добавляет со ссылкой на неназванного чиновника, что тем самым происходит попытка компенсаций прежнего превышения квоты добычи в рамках ОПЕК+.
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