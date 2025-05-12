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Ирак планирует сократить экспорт нефти в мае-июне

Ирак планирует сократить экспорт нефти в мае-июне - 12.05.2025, ПРАЙМ

Ирак планирует сократить экспорт нефти в мае-июне

Ирак намерен сократить поставки нефти на внешний рынок в мае-июне до 3,2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T18:04+0300

2025-05-12T18:04+0300

2025-05-12T18:04+0300

энергетика

нефть

ирак

опек

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Ирак намерен сократить поставки нефти на внешний рынок в мае-июне до 3,2 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Ирак намерен экспортировать 3,2 миллиона баррелей нефти в сутки в мае и июне... что будет означать значительное сокращение по сравнению с предыдущими месяцами… Этот уровень экспорта будет ниже, чем 3,42 миллиона баррелей, о которых министерство нефти Ирака сообщило в марте", - передаёт агентство. Данные о поставках за апрель страна еще не представляла, однако, согласно данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается Рейтер, их объем составил в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки. Агентство также добавляет со ссылкой на неназванного чиновника, что тем самым происходит попытка компенсаций прежнего превышения квоты добычи в рамках ОПЕК+.

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нефть, ирак, опек