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Названа сумма, которую получит бюджет от повышения штрафов для водителей

Названа сумма, которую получит бюджет от повышения штрафов для водителей - 12.05.2025, ПРАЙМ

Названа сумма, которую получит бюджет от повышения штрафов для водителей

Минфин РФ планирует собрать в 2025 году в бюджет дополнительно 46 миллиардов рублей доходов от повышения штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T15:42+0300

2025-05-12T15:42+0300

2025-05-12T15:42+0300

экономика

госдума

штрафы

авто

бюджет

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ планирует собрать в 2025 году в бюджет дополнительно 46 миллиардов рублей доходов от повышения штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и сокращение скидки за своевременную оплату штрафов, говорится в проекте поправок к закону о бюджете РФ на текущую трехлетку, внесенному правительством в Госдуму. Документом предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в 2025 году в объеме 46 миллиардов рублей "в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от увеличения размера штрафа и уменьшения размера скидки по уплате штрафа за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства". Эти средства предлагается направить на финансирование мероприятий нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и госпрограммы "Информационное общество". В текущем году в РФ повышен целый ряд штрафов за нарушение ПДД. В частности, выросли штрафы за езду на автомобиле в нетрезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования, за непристегнутый ремень, проезд на красный свет светофора, езду по встречной полосе, трамвайным путям, по обочинам, за игнорирование дорожных знаков и разметки, за нарушение правил парковки. В большинстве случаев суммы штрафов были увеличены в 1,5 раза. Одновременно был сокращен размер скидки за своевременную уплату штрафа с 50% до 25%. При этом срок действия льготы был продлен с 20 до 30 дней.

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госдума, штрафы, авто, бюджет