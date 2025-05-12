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Названа сумма, которую получит бюджет от повышения штрафов для водителей
Названа сумма, которую получит бюджет от повышения штрафов для водителей - 12.05.2025, ПРАЙМ
Названа сумма, которую получит бюджет от повышения штрафов для водителей
Минфин РФ планирует собрать в 2025 году в бюджет дополнительно 46 миллиардов рублей доходов от повышения штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T15:42+0300
2025-05-12T15:42+0300
2025-05-12T15:42+0300
экономика
госдума
штрафы
авто
бюджет
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ планирует собрать в 2025 году в бюджет дополнительно 46 миллиардов рублей доходов от повышения штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и сокращение скидки за своевременную оплату штрафов, говорится в проекте поправок к закону о бюджете РФ на текущую трехлетку, внесенному правительством в Госдуму. Документом предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в 2025 году в объеме 46 миллиардов рублей "в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от увеличения размера штрафа и уменьшения размера скидки по уплате штрафа за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства". Эти средства предлагается направить на финансирование мероприятий нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и госпрограммы "Информационное общество". В текущем году в РФ повышен целый ряд штрафов за нарушение ПДД. В частности, выросли штрафы за езду на автомобиле в нетрезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования, за непристегнутый ремень, проезд на красный свет светофора, езду по встречной полосе, трамвайным путям, по обочинам, за игнорирование дорожных знаков и разметки, за нарушение правил парковки. В большинстве случаев суммы штрафов были увеличены в 1,5 раза. Одновременно был сокращен размер скидки за своевременную уплату штрафа с 50% до 25%. При этом срок действия льготы был продлен с 20 до 30 дней.
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госдума, штрафы, авто, бюджет
Экономика, Госдума, штрафы, Авто, бюджет
Названа сумма, которую получит бюджет от повышения штрафов для водителей
Бюджет РФ в 2025 году получит 46 млрд рублей от повышения штрафов за нарушение ПДД
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ планирует собрать в 2025 году в бюджет дополнительно 46 миллиардов рублей доходов от повышения штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и сокращение скидки за своевременную оплату штрафов, говорится в проекте поправок к закону о бюджете РФ на текущую трехлетку, внесенному правительством в Госдуму.
Документом предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в 2025 году в объеме 46 миллиардов рублей "в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от увеличения размера штрафа и уменьшения размера скидки по уплате штрафа за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства".
Эти средства предлагается направить на финансирование мероприятий нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и госпрограммы "Информационное общество".
Россиян предупредили о штрафе за мойку машины на даче
В текущем году в РФ повышен целый ряд штрафов за нарушение ПДД. В частности, выросли штрафы за езду на автомобиле в нетрезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования, за непристегнутый ремень, проезд на красный свет светофора, езду по встречной полосе, трамвайным путям, по обочинам, за игнорирование дорожных знаков и разметки, за нарушение правил парковки. В большинстве случаев суммы штрафов были увеличены в 1,5 раза.
Одновременно был сокращен размер скидки за своевременную уплату штрафа с 50% до 25%. При этом срок действия льготы был продлен с 20 до 30 дней.