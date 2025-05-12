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Трамп допустил поездку в Стамбул в день возможных переговоров по Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп допустил поездку в Стамбул в день возможных переговоров по Украине
Трамп допустил поездку в Стамбул в день возможных переговоров по Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил поездку в Стамбул в день возможных переговоров по Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что думает над тем, чтобы поехать в Стамбул в четверг, где в тот же день может состояться встреча... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T18:39+0300
2025-05-12T18:39+0300
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ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что думает над тем, чтобы поехать в Стамбул в четверг, где в тот же день может состояться встреча представителей России и Украины. "Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера (РФ и Украины - ред.). Я думал о том, чтобы полететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Думаю, такая возможность есть", – отметил он. Также глава Белого дома отметил, что не стоит "недооценивать" соответствующую встречу. "Я не знаю, где буду находиться в данный конкретный момент. Я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы полетел туда, если бы подумал, что это будет полезно", – подчеркнул Трамп. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он не исключил, что в ходе переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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украина, дональд трамп, рф, владимир путин, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дональд Трамп, РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский
18:39 12.05.2025
 
Трамп допустил поездку в Стамбул в день возможных переговоров по Украине

Трамп допустил поездку в Стамбул в день возможных переговоров РФ и Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что думает над тем, чтобы поехать в Стамбул в четверг, где в тот же день может состояться встреча представителей России и Украины.
"Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера (РФ и Украины - ред.). Я думал о том, чтобы полететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Думаю, такая возможность есть", – отметил он.
Также глава Белого дома отметил, что не стоит "недооценивать" соответствующую встречу.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
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"Я не знаю, где буду находиться в данный конкретный момент. Я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы полетел туда, если бы подумал, что это будет полезно", – подчеркнул Трамп.
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он не исключил, что в ходе переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДональд ТрампРФВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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