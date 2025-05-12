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Трамп допустил поездку в Стамбул в день возможных переговоров по Украине

Трамп допустил поездку в Стамбул в день возможных переговоров по Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ

Трамп допустил поездку в Стамбул в день возможных переговоров по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что думает над тем, чтобы поехать в Стамбул в четверг, где в тот же день может состояться встреча... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T18:39+0300

2025-05-12T18:39+0300

2025-05-12T18:39+0300

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ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что думает над тем, чтобы поехать в Стамбул в четверг, где в тот же день может состояться встреча представителей России и Украины. "Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера (РФ и Украины - ред.). Я думал о том, чтобы полететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Думаю, такая возможность есть", – отметил он. Также глава Белого дома отметил, что не стоит "недооценивать" соответствующую встречу. "Я не знаю, где буду находиться в данный конкретный момент. Я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы полетел туда, если бы подумал, что это будет полезно", – подчеркнул Трамп. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он не исключил, что в ходе переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

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украина, дональд трамп, рф, владимир путин, владимир зеленский