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Мировые потребности в угле будут постепенно снижаться, заявил Новак - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Мировые потребности в угле будут постепенно снижаться, заявил Новак
Мировые потребности в угле будут постепенно снижаться, заявил Новак - 12.05.2025, ПРАЙМ
Мировые потребности в угле будут постепенно снижаться, заявил Новак
Мировые потребности в угле будут снижаться постепенно, а пик его потребления может сдвинуться до 2030-х годов или даже позднее, такое мнение высказал... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T14:11+0300
2025-05-12T14:11+0300
энергетика
нефть
александр новак
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые потребности в угле будут снижаться постепенно, а пик его потребления может сдвинуться до 2030-х годов или даже позднее, такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика". "Потребности в угле будут постепенно снижаться. Однако этот ресурс по-прежнему будет пользоваться спросом, преимущественно в странах Азии и Африки. Кроме того, свои подходы к угольной отрасли пересматривают и западные страны. Например, о возрождении угольной отрасли заявили в США, где вводят мораторий на закрытие угольных шахт и выделяют государственное финансирование кредитных программ для разработки и внедрения новых угольных технологий", - напомнил он. "Ожидается, что наиболее востребованными в мире окажутся металлургические марки угля, а пик потребления этого ресурса может сдвинуться до 2030-х годов или даже позднее", - заявил Новак.
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нефть, александр новак, уголь, цены на уголь
Энергетика, Нефть, Александр Новак, уголь, цены на уголь
14:11 12.05.2025
 
Мировые потребности в угле будут постепенно снижаться, заявил Новак

Новак: пик спроса на уголь в мире может сдвинуться до 2030-х годов или позднее

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУголь на складе
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые потребности в угле будут снижаться постепенно, а пик его потребления может сдвинуться до 2030-х годов или даже позднее, такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
"Потребности в угле будут постепенно снижаться. Однако этот ресурс по-прежнему будет пользоваться спросом, преимущественно в странах Азии и Африки. Кроме того, свои подходы к угольной отрасли пересматривают и западные страны. Например, о возрождении угольной отрасли заявили в США, где вводят мораторий на закрытие угольных шахт и выделяют государственное финансирование кредитных программ для разработки и внедрения новых угольных технологий", - напомнил он.
"Ожидается, что наиболее востребованными в мире окажутся металлургические марки угля, а пик потребления этого ресурса может сдвинуться до 2030-х годов или даже позднее", - заявил Новак.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
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ЭнергетикаНефтьАлександр Новакугольцены на уголь
 
 
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