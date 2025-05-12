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Мировые потребности в угле будут постепенно снижаться, заявил Новак

Мировые потребности в угле будут постепенно снижаться, заявил Новак - 12.05.2025, ПРАЙМ

Мировые потребности в угле будут постепенно снижаться, заявил Новак

Мировые потребности в угле будут снижаться постепенно, а пик его потребления может сдвинуться до 2030-х годов или даже позднее, такое мнение высказал... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T14:11+0300

2025-05-12T14:11+0300

2025-05-12T14:11+0300

энергетика

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировые потребности в угле будут снижаться постепенно, а пик его потребления может сдвинуться до 2030-х годов или даже позднее, такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика". "Потребности в угле будут постепенно снижаться. Однако этот ресурс по-прежнему будет пользоваться спросом, преимущественно в странах Азии и Африки. Кроме того, свои подходы к угольной отрасли пересматривают и западные страны. Например, о возрождении угольной отрасли заявили в США, где вводят мораторий на закрытие угольных шахт и выделяют государственное финансирование кредитных программ для разработки и внедрения новых угольных технологий", - напомнил он. "Ожидается, что наиболее востребованными в мире окажутся металлургические марки угля, а пик потребления этого ресурса может сдвинуться до 2030-х годов или даже позднее", - заявил Новак.

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нефть, александр новак, уголь, цены на уголь