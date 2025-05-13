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В России подешевели китайские авто с пробегом
В России подешевели китайские авто с пробегом - 13.05.2025, ПРАЙМ
В России подешевели китайские авто с пробегом
По итогам апреля средняя стоимость автомобиля с пробегом китайских марок уменьшилась относительно марта почти на 20 тысяч рублей и составила 2,18 миллиона... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:00+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. По итогам апреля средняя стоимость автомобиля с пробегом китайских марок уменьшилась относительно марта почти на 20 тысяч рублей и составила 2,18 миллиона рублей, определили эксперты Авто.ру Оценка.В апреле текущего года средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в марте вернулась к декабрьским значениям и составила 710 тысяч рублей. Год назад средняя цена была на 3% выше. Модели китайских марок в среднем предлагали по цене 2,18 миллиона рублей, что на 3,5% ниже прошлогодних значений. Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей зафиксирована на уровне – 2,37 миллиона рублей, это на 5% меньше, чем год назад.Иркутская область возглавила список регионов, в которых средняя стоимость по итогам апреля снизилась больше всего. По сравнению с мартовскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 4% – до 2,17 миллиона рублей. Первая пятёрка сложилась следующим образом:МоделиВ апреле 2025 года самое заметное снижение средней стоимости на вторичном рынке отмечено у седана JAC J7. Оно составило 10% относительно мартовских значений, достигнув 1,23 миллиона рублей. Рейтинг наиболее подешевевших моделей на вторичном рынке сложился следующим образом:
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эксклюзив, авто
В России подешевели китайские авто с пробегом
Авто.ру Оценка: средняя цена подержанного авто снижается второй месяц подряд
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. По итогам апреля средняя стоимость автомобиля с пробегом китайских марок уменьшилась относительно марта почти на 20 тысяч рублей и составила 2,18 миллиона рублей, определили эксперты Авто.ру Оценка.
В апреле текущего года средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в марте вернулась к декабрьским значениям и составила 710 тысяч рублей. Год назад средняя цена была на 3% выше. Модели китайских марок в среднем предлагали по цене 2,18 миллиона рублей, что на 3,5% ниже прошлогодних значений. Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей зафиксирована на уровне – 2,37 миллиона рублей, это на 5% меньше, чем год назад.
Иркутская область возглавила список регионов, в которых средняя стоимость по итогам апреля снизилась больше всего. По сравнению с мартовскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 4% – до 2,17 миллиона рублей. Первая пятёрка сложилась следующим образом:
1.Иркутская область (-4%; 2,17 млн рублей)
2.Приморский край (-3%; 2,49 млн рублей)
3.Республика Хакасия (-3%; 1,44 млн рублей)
4.Чеченская Республика (-2%; 1,31 млн рублей)
5.Белгородская область (-2%; 1,18 млн рублей)
В апреле 2025 года самое заметное снижение средней стоимости на вторичном рынке отмечено у седана JAC J7. Оно составило 10% относительно мартовских значений, достигнув 1,23 миллиона рублей. Рейтинг наиболее подешевевших моделей на вторичном рынке сложился следующим образом:
1.JAC J7 (-10%; 1,23 млн рублей)
2.Exeed LX (-5%; 1,92 млн рублей)
3.Lifan X60 (-5%; 572 тысячи рублей)
4.Exeed VX (-4%; 3,15 млн рублей)
5.Chery Tiggo 4 (-4%; 1,32 млн рублей)
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