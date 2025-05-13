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Электромобиль "Атом" прошел первый цикл краш-тестов
Электромобиль "Атом" прошел первый цикл краш-тестов - 13.05.2025, ПРАЙМ
Электромобиль "Атом" прошел первый цикл краш-тестов
Кузова и предсерийные автомобили "Атом" прошли первый из трех циклов краш-тестов, соответствующих международным стандартам безопасности, сообщила пресс-служба... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T11:18+0300
2025-05-13T11:18+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Кузова и предсерийные автомобили "Атом" прошли первый из трех циклов краш-тестов, соответствующих международным стандартам безопасности, сообщила пресс-служба бренда. "Команда пассивной безопасности Атома провела первый из трех циклов краш-тестов, в ходе которого были испытаны как кузова, так и собранные предсерийные автомобили с рядом прототипных компонентов... Испытания проводятся в соответствии с международными стандартами безопасности и включают фронтальные и боковые краш-тесты, а также проверку защиты пешеходов", - говорится в сообщении. В ходе испытаний автомобили были проверены на лобовое и боковое столкновение на разных скоростях с разными препятствиями, а также на удар сзади и на травмоопасность при ударе головой о капот. Команде испытателей удалось достигнуть целевых показателей по защите пассажиров и подтвердить эффективность структуры кузова для сохранения жизненного пространства пассажиров. "В будущем команда пассивной безопасности планирует провести еще два раунда испытаний, которые будут включать краш-тесты серийных машин с расширенной программой", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что до начала второго раунда испытаний будут устранены выявленные отклонения первого этапа, оптимизирована удерживающая система и фронтальная структура кузова для соответствия автомобиля целевым показателям проекта по пассивной безопасности.
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бизнес, россия, промышленность, авто
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Авто
Электромобиль "Атом" прошел первый цикл краш-тестов
Кузова и предсерийные автомобили "Атома" прошли первый цикл краш-тестов
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Кузова и предсерийные автомобили "Атом" прошли первый из трех циклов краш-тестов, соответствующих международным стандартам безопасности, сообщила пресс-служба бренда.
"Команда пассивной безопасности Атома провела первый из трех циклов краш-тестов, в ходе которого были испытаны как кузова, так и собранные предсерийные автомобили с рядом прототипных компонентов... Испытания проводятся в соответствии с международными стандартами безопасности и включают фронтальные и боковые краш-тесты, а также проверку защиты пешеходов", - говорится в сообщении.
В ходе испытаний автомобили были проверены на лобовое и боковое столкновение на разных скоростях с разными препятствиями, а также на удар сзади и на травмоопасность при ударе головой о капот. Команде испытателей удалось достигнуть целевых показателей по защите пассажиров и подтвердить эффективность структуры кузова для сохранения жизненного пространства пассажиров.
"В будущем команда пассивной безопасности планирует провести еще два раунда испытаний, которые будут включать краш-тесты серийных машин с расширенной программой", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что до начала второго раунда испытаний будут устранены выявленные отклонения первого этапа, оптимизирована удерживающая система и фронтальная структура кузова для соответствия автомобиля целевым показателям проекта по пассивной безопасности.
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