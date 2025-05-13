https://1prime.ru/20250513/avto-857526723.html

Эксперты назвали самые популярные авто у россиян

Эксперты назвали самые популярные авто у россиян - 13.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты назвали самые популярные авто у россиян

Эксперты Авито Авто изучили динамику рынка легковых автомобилей с пробегом и узнали, как изменился интерес покупателей, цены и объем предложений за прошедший... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T16:30+0300

2025-05-13T16:30+0300

2025-05-13T16:30+0300

россия

авто

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто изучили динамику рынка легковых автомобилей с пробегом и узнали, как изменился интерес покупателей, цены и объем предложений за прошедший год. Аналитики отметили, что наибольшей популярностью пользуются автомобили Lada и Toyota, а средняя цена на "вторичке" сохранилась на уровне апреля 2024 года – 875 000 рублей.По данным Авито Авто, чаще всего пользователи платформы интересовались автомобилями марок LADA (26,8%), Toyota (7,1%), Hyundai (5,4%), Kia (4,7%) и Volkswagen (4%). При этом интерес к Toyota по сравнению с апрелем 2024 года вырос на 13%.Пятерка наиболее востребованных авто практически полностью состоит из моделей LADA. Пользователей платформы интересовали Priora (4% от интереса), Granta (3,2%), 2114 Samara (2,7%) и LADA 2107 (2%). Замыкает топ-5 Toyota Camry (1,9%), ставшая лидером по динамике внимания со стороны пользователей: ей интересовались на 23,6% чаще, чем год назад. За год эта модель подешевела на 4,5%.Число объявлений увеличилось более чем на 40%. По количеству предложений лидируют LADA (18,7%), Toyota (7,6%) и Hyundai (5,9%). Наиболее заметно увеличилось предложение на авто марки Toyota – почти в 1,5 раза. Среди моделей по количеству объявлений в топ-3 вошли LADA Granta (2,9%), LADA Priora (2,4%) и Ford Focus (1,9%). По сравнению с апрелем 2024 года наиболее существенно выросло предложение на Toyota Camry (на 42,1%)."Выбор авто на вторичном рынке значительно расширился, при этом цены многих популярных автомобилей практически не изменились или даже снизились. Такая ситуация позволяет найти и выгодно приобрести подходящий вариант, а возможность воспользоваться автокредитом дополнительно повышает шанс купить понравившийся автомобиль. Подобрать оптимальное предложение можно прямо в карточке объявления на Авито: в несколько кликов пользователь может безопасно отправить заявку сразу в несколько банков-партнеров и в течение нескольких минут получить решение. Это позволяет сделать процесс покупки автомобиля еще проще и удобнее", – прокомментировала Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей Авито Авто.

https://1prime.ru/20250513/avto-857491473.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто