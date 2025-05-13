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Российские автомобили с пробегом в апреле подешевели на 3%

Российские автомобили с пробегом в апреле подешевели на 3% - 13.05.2025, ПРАЙМ

Российские автомобили с пробегом в апреле подешевели на 3%

Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в России по итогам апреля снизилась на 3% в годовом выражении и составила 710 тысяч... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T08:31+0300

2025-05-13T08:31+0300

2025-05-13T08:31+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в России по итогам апреля снизилась на 3% в годовом выражении и составила 710 тысяч рублей, также подешевели подержанные китайские, европейские, японские и корейские машины, сообщили РИА Новости в сервисе "Авто.ру Оценка". "В апреле текущего года средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в марте вернулась к декабрьским значениям и составила 710 тысяч рублей. Год назад средняя цена была на 3% выше", - сообщили в сервисе. Там отметили, что модели китайских марок с пробегом в среднем предлагались по цене 2,18 миллиона рублей, что на 3,5% ниже апреля прошлого года. А европейские, японские и корейские автомобили подешевели на 5% год к году - до 2,3 миллиона рублей. Рейтинг регионов, в которых средняя стоимость по итогам апреля снизилась сильнее всего по сравнению с мартом этого года, возглавила Иркутская область. Так, цена подержанного автомобиля снизилась там на 4%, до 2,17 миллиона рублей. Следом идут Приморский край (снижение на 3%, средняя цена составила 2,49 миллиона рублей) и Хакасия (также на 3%, до 1,44 миллиона рублей). Замыкают пятерку Чечня (снижение на 2%, до 1,31 миллиона рублей) и Белгородская область (также на 2%, до 1,18 миллиона рублей). Первая пятерка автомобилей с наибольшим снижением средней цены в апреле по сравнению с мартом полностью состоит из машин китайских брендов. Самое заметное снижение средней стоимости произошло у JAC J7 (на 10%, до 1,23 миллиона рублей). На 5% подешевели Exeed LX (1,92 миллиона рублей) и Lifan X60 (572 тысячи рублей). Следом идут еще одна модель Exeed - VX (3,15 миллиона рублей) и Chery Tiggo 4 (1,32 миллиона рублей). Обе машины потеряли по 4% стоимости.

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иркутская область

приморский край

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бизнес, россия, иркутская область, приморский край, авто